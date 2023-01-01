Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Поиски работы свели с ума. В Праге полиция разыскивала парня, который забыл навестить бабушку

Поиски работы свели с ума. В Праге полиция разыскивала парня, который забыл навестить бабушку

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
29 марта
11:17
421
Семья забеспокоилась после того, как внук не пришел к своей больной бабушке. Родственники почему-то сразу предположили, что ему помешали дойти психологические проблемы, связанные с поиском стабильной работы.

Поиски работы свели с ума. В Праге полиция разыскивала парня, который забыл навестить бабушку

Сотрудники полиции разыскивали 22-летнего молодого человека, который ушел из дома в пражском районе Вршовице. Вечером он сам пришел в полицейское управление в Чаковице после того, как узнал из СМИ, что, оказывается, «пропал». 

«Разыскиваемый ушел на прогулку около 9 часов вечера, а затем должен был навестить свою больную бабушку, живущую в этом районе, но не пришел. Родители заявили о его пропаже, потому что беспокоятся за него, а в прошлом он никогда не уходил из дома», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек. 

По словам семьи, молодой человек очень общительный, добрый, но в то же время очень доверчивый. Родственники предполагали, что он не пришел из-за психологического состояния, связанного с изматывающим поиском работы.

По последней информации, с парнем все в порядке, а родители тревожились зря.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


 



читайте по теме
Assets
29 марта
14:10
197
Жизнь
Новые правила чешских ресторанов: детям вход запрещен
Assets
29 марта
13:17
229
Политика
Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения
Assets
29 марта
12:51
390
Общество
В Чехии инспекторы предупредили об опасной чайной смеси
Assets
29 марта
11:20
614
Жизнь
Копите на пенсию сами, а мы добавим. Государство предложило чехам «выгодный» бартер
Последние новости:
Assets
29 марта
13:17
229
Политика
Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения
Assets
29 марта
12:51
390
Общество
В Чехии инспекторы предупредили об опасной чайной смеси
Assets
29 марта
12:13
625
Общество
«Я вам звоню с сосны…». Запись того самого звонка в полицию — чех пытается спастись от кабана
Assets
29 марта
10:27
490
Общество
В Праге спасли маленьких выдр-сирот. Посмотрите видео, какие они милые
Assets
29 марта
10:08
237
Общество
Дома пылится старая техника? Предложите ее чешскому музею — выиграйте билеты в музей или даже 5 000 крон
Assets
29 марта
09:04
345
Пресс-релизы
ВИДЕО: Как выманивают деньги у людей в Чехии от имени Škoda Auto
Assets
29 марта
07:50
690
Общество
Жуткий обряд секты? В Праге две женщины убили мужчину якобы по его просьбе
Assets
28 марта
13:34
1878
Общество
Сильный снегопад в Чехии: огромная пробка на автомагистрали D1 поразила масштабом
Assets
28 марта
12:09
1287
Общество
Жертву поджидал кабан: чеху пришлось вызывать полицию с дерева
Assets
28 марта
10:46
923
Общество
В Чехии демонстрант с символом Z на рюкзаке предстанет перед судом


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес