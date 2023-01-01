Поиски работы свели с ума. В Праге полиция разыскивала парня, который забыл навестить бабушку

Семья забеспокоилась после того, как внук не пришел к своей больной бабушке. Родственники почему-то сразу предположили, что ему помешали дойти психологические проблемы, связанные с поиском стабильной работы.

Сотрудники полиции разыскивали 22-летнего молодого человека, который ушел из дома в пражском районе Вршовице. Вечером он сам пришел в полицейское управление в Чаковице после того, как узнал из СМИ, что, оказывается, «пропал».

«Разыскиваемый ушел на прогулку около 9 часов вечера, а затем должен был навестить свою больную бабушку, живущую в этом районе, но не пришел. Родители заявили о его пропаже, потому что беспокоятся за него, а в прошлом он никогда не уходил из дома», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

По словам семьи, молодой человек очень общительный, добрый, но в то же время очень доверчивый. Родственники предполагали, что он не пришел из-за психологического состояния, связанного с изматывающим поиском работы.

По последней информации, с парнем все в порядке, а родители тревожились зря.

Источник: prazska.drbna.cz

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