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Пражского врача подозревают в изнасиловании несовершеннолетней пациентки

Пражского врача подозревают в изнасиловании несовершеннолетней пациентки

Партнер рубрики:
Новости 420on
30 марта
09:33
517
Сейчас криминалисты ищут других жертв физиотерапевта. Тех, кто пострадал от действий врача, просят связаться со следователями по телефону 731 553 156.

Пражского врача подозревают в изнасиловании несовершеннолетней пациентки

Полиция подозревает пражского врача в том, что он насиловал свою несовершеннолетнюю пациентку в течение нескольких лет. Она начала ходить к нему еще в детстве из-за проблем со сколиозом. Сейчас следователи ищут других жертв физиотерапевта.

По словам пресс-секретаря полиции Яна Данека, 50-летний физиотерапевт работал в пражском районе Гостиварж. «Мужчина подозревается в том, что в течение нескольких лет насиловал свою пациентку. Она начала приходить к нему в детстве с проблемами с позвоночником, а именно со сколиозом», — рассказал Данек.

Сотрудники уголовного розыска считают, что жертв может быть больше. Всех потенциальных жертв просят связаться со следователями по телефону 731 553 156. «Мы также просим пациентов, которым этот врач вводил инъекции какого-либо вещества, сообщить об этом», — добавил пресс-секретарь.

За изнасилование ребенка в возрасте до 15 лет мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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