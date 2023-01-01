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Из-за марафона 1 апреля в центре Праги будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка

Из-за марафона 1 апреля в центре Праги будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка

Партнер рубрики:
Новости 420on
30 марта
10:51
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​По всей длине маршрута в этот день будет введен запрет на парковку. Если кто-то из водителей оставит на улице свою машину, его автомобиль будет эвакуирован.

Из-за марафона 1 апреля в центре Праги будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка

В субботу, 1 апреля, водителям следует ожидать ограничения движения в центре города. В связи с проведением ежегодного соревнования 1/2 Maraton Praha 2023 по некоторым улицам движение транспорта будет полностью запрещено, там также нельзя будет припарковать автомобиль.

Эти меры также повлияют на движение общественного транспорта. Марафон пройдет в столице в 23-й раз. Подробная информация о нем доступна на сайте организаторов, информация, связанная с общественным транспортом, — на сайте транспортной компании (DPP).

«Марафон начнется в 10:00 с площади Яна Палаха, где также будет финиш. Ожидается, что забег завершится в 13:00. Маршрут пройдет через районы Праги 1, 2, 5, 7 и 8, прежде всего у реки Влтавы», — сказал пресс-секретарь мэрии Праги Вит Хофман.

По всей длине маршрута гонки заранее будет действовать запрет на парковку. Если кто-то из водителей оставит там свою машину, его автомобиль будет эвакуирован. Улицы, по которым будут бежать участники, также будут закрыты для движения транспорта на время марафона. Кроме того, улица 17. listopadu от площади Яна Палаха до улицы Парижска, где будут расположены объекты марафона, будет закрыта с 00:01 до 16:00, как и набережная Дворжака между Чеховым мостом и площадью Яна Палаха. На Чеховом и Манесовом мостах, а также на площади Яна Палаха движение будет закрыто только до 13:00.

Во время марафона движение трамваев и автобусов общественного транспорта будет частично ограничено, особенно в центре города. Пассажирам придется пользоваться в основном метро, пропускную способность которого усилят.

Источник: ceskenoviny.cz

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