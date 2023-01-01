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В каких городах Чешская почта с 1 июля закроет больше всего отделений

В каких городах Чешская почта с 1 июля закроет больше всего отделений

Партнер рубрики:
Новости 420on
30 марта
19:13
377
«Увольнять нельзя помиловать», — сколько своих сотрудников «спасла» Чешская почта от увольнения?

В каких городах Чешская почта с 1 июля закроет больше всего отделений

Издание Seznam Zprávy получило рабочую версию документа Чешской почты о закрытии отделений по всей Чешской Республике. В нем уже определено конкретное количество почтовых отделений, которые потеряют отдельные города.

Ожидается, что закрытие почтовых отделений затронет 115 городов и сел. Поскольку это рабочая версия документа, возможно, что количество почтовых отделений, которые будут закрыты в некоторых городах, еще может быть изменено.

Больше всего отделений будет закрыто в Праге, а именно 35. В Остраве будет закрыто 27 отделений, в Брно - 12, а в Градце Кралове - семь.

Но сокращения коснутся не только региональных городов. Государственное предприятие планирует закрыть филиалы, например, в Гавиржове, Карвине, Кладно, Опаве и Здар-над-Сазавоу.

Чешская почта готовится закрыть 300 из 3 200 своих отделений. Почтовые отделения будут закрыты в крупных муниципалитетах с населением более 2 500 человек. Расстояние пешком до ближайшего почтового отделения увеличится с двух до трех километров. Компания предложит сокращенным сотрудникам другую работу или переобучение.

Правительство должно утвердить сокращение числа отделений в форме постановления. Затем почтовое ведомство опубликует список отделений, которые будут закрыты, и точное число сотрудников, подлежащих увольнению. Филиалы должны быть закрыты 1 июля этого года.

В связи с сокращением числа отделений почтовое ведомство направит уведомления примерно 1 600 сотрудникам. В настоящее время в Чешской почте работает около 25 000 человек.

"Около 1 600 рабочих мест должны быть ликвидированы. Обсуждение этих изменений будет проходить в первой половине апреля. В среду 12 апреля состоится еще одна совместная встреча. Однако мы считаем, что это всего лишь очередная мера жесткой экономии из серии, которая ничего не решит без изменения системы финансирования государственной почтовой службы", - сказала Йиндржишка Будвайзер, председатель крупнейшего почтового профсоюза.

Убыток Чешской почты в прошлом году составил 1,5 млрд крон. Если бы почта не приняла меры жесткой экономии, то в этом году она оказалась бы неплатежеспособной. В рамках закрытия почтовых отделений ликвидируется до 2 269 рабочих мест, но некоторые из них вакантны, поэтому уволится значительно меньше почтальонов. Компания также предложит им переобучение или другую работу.

Закрытие отделений является одним из первых шагов в запланированной трансформации Чешской почты. В течение двух лет она должна быть разделена на государственное предприятие, управляющее филиалами, которые предоставляют основные почтовые и финансовые услуги, и коммерческое акционерное общество, предлагающее услуги по доставке посылок и логистике. Весь процесс должен завершиться в 2025 году и обойдется более чем в 8 миллиардов крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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