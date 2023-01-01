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«Все зло идет из Праги». Милан Кундера решил выбрать Брно

«Все зло идет из Праги». Милан Кундера решил выбрать Брно

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
31 марта
16:38
1330
«Прага навсегда останется моим большим сомнением, потому что все зло, которое произошло с Миланом, идет из Праги», — сказала Вера Кундерова, жена известного писателя Милана Кундеры.
Фото: Прага, Чехия: Памятник жертвам коммунизма

«Все зло идет из Праги». Милан Кундера решил выбрать Брно

Его жена призналась в этом в связи с открытием в Брно библиотеки имени Милана Кундеры. Собрание, где будут выставлены все произведения писателя, расположится в Библиотеке Моравии, второй по величине в Чешской Республике.

Открытие архива — это символическое возвращение в Брно для Милана Кундеры, который вместе с женой уже давно живет во Франции. Вера Кундерова заметила: «Это символическое возвращение домой. Как он некогда говорил — мамочка, папочка, Брнечко». Библиотека находится всего в 10 минутах от места, где Кундера жил в Брно.

Несмотря на то, что Вера Кундерова родом из Праги, супруги прожили в Брно 15 лет. Конечно, теплых отношений со столицей страны, которую они покинули, у них нет, в отличие от Брно: «Из Брно никогда не исходило никакого зла».

В интервью она также не согласилась со сравнениями между новым учреждением и Библиотекой Вацлава Гавела. «Библиотеки Вацлава Гавела и Милана Кундеры не имеют ничего общего ни географически, ни по содержанию. Вацлав Гавел был политиком, а Милан — романистом. Это большая разница», — сказала Кундерова.

Все произведения Милана Кундеры будут доступны в библиотеке, которая включает в себя архив. Вера Кундерова упоминает, в частности, две архивные жемчужины, которые хранятся в новом учреждении. Это эссе Монтеня XVI века с его подписью, которое было передано Милану Кундере в качестве литературной премии. А также два тома «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, к которым Милан Кундера написал предисловие.

Библиотека откроется 1 апреля. «Мы хотели бы, чтобы это было место, которое связывает Брно с Европой и подчеркивает европейские идеи, привнося их в Брно», — сказал Томаш Кубичек, глава Моравской библиотеки.

Источник: echo24.cz

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