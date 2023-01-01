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Чех выиграл в лотерею 235 миллионов крон

Чех выиграл в лотерею 235 миллионов крон

Партнер рубрики:
Новости 420on
01 апреля
16:27
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В лотерейном билете счастливчик угадал все номера (пять основных и два дополнительных). Сколько он получит после вычета налогов, рассказали в компании Sazka.

Чех выиграл в лотерею 235 миллионов крон

Крупнейшая отечественная лотерейная компания Sazka должна будет изменить список самых крупных выигрышей, которые она до сих пор выплачивала своим клиентам. Игрок, сделавший ставку в одном из пражских газетных киосков в пятницу, 31 марта, вошел в топ-5 рекордных выигрышей в лотерею.

В Eurojackpot счастливчик угадал все номера (пять основных и два дополнительных) и получил 234 900 000 крон до вычета налогов. Государство заберет 15% от выигрыша, потому что такие крупные выигрыши облагаются налогом согласно действующим законам. Но чеху грех жаловаться — после уплаты налогов на его счет от Sazka поступит около 200 миллионов крон. А если бы он сделал ставку на неделю раньше, то получил бы более 1,5 миллиарда крон.

В Eurojackpot обычно разыгрываются сотни миллионов, а первый приз достигает почти трех миллиардов крон. Однако, когда кто-то занимает первое место, главный приз уменьшается примерно до 230 миллионов. А так как в предыдущем ходе главный приз выиграл житель Германии, то Чехия возьмет минимально возможную, но баснословную сумму.

Топ-5 выигрышей в лотерею в Чехии

1. Eurojackpot (2015 год): 2 466 000 000  крон

2. Eurojackpot (2019 год): 1 411 860 488  крон

3. Sportka (2013 год): 399 904 705 крон

4. Sportka (2019 год): 250 944 439 крон

5. Eurojackpot (2023): 234 900 000 крон

Sazka должен держать личность победителя в секрете в соответствии с законодательством, но может раскрыть, где был куплен билет.

Гигантский пятничный приз достается игроку, который сделал ставку в одном из пражских газетных киосков – он ничего не оставил на волю случая и купил полный билет на 400 крон, сообщил Seznam Zprávy представитель Sazka Петр Йонак.

Выигрыш в пятницу является третьим по величине в истории отечественного Eurojackpot, но он не превзошел самый высокий выигрыш в более популярной Sportka, когда супружеская пара из Хрудима выиграла более 399 миллионов в 2013 году.

Sazka выплачивает столь высокие выигрыши в так называемой комнате миллионера, где ее сотрудники проверяют подлинность билета и личность победителя.

Источник: seznamzpravy.cz

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