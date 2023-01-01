Что будет с бывшими сотрудниками «Чешской почты»? Политолог предложил выход для тех, кто потерял работу

В пятницу Чешская почта опубликовала список из 300 отделений, которые она закроет по всей Чешской Республике.

Самое важное из интервью, где на вопросы отвечал политолог Лукаш Елинек.

Может ли почта, например, предложить более щедрое выходное пособие или что-то в этом роде?

Я думаю, это может быть одним из возможных вариантов. Мы слышали, что некоторые сотрудники Чешской почты будут переведены на другие виды деятельности. Например, обычные посыльные или работники кассы могут стать курьерами. Есть также информация, что среди других компаний доставки есть спрос на опыт сотрудников «Чешской почты», потому что, в конце концов, они имеют относительно хорошую квалификацию и могут быть приняты на работу в качестве персонала на стойках в различных государственных учреждениях.

Мы понимаем, как не хватает сейчас сотрудников в центрах занятости, и я думаю, что они могли бы взять на работу некоторых служащих «Чешской почты». Безусловно, свою роль может сыграть и вице-премьер Вит Ракушан (STAN) и представители всего правительства, чтобы умело распорядиться судьбой сотрудников, которые уже решили однажды работать на государство.



(О том, почему не все профсоюзы присоединились к протестам)

Я не могу точно сказать, почему. В государственных или полугосударственных учреждениях такое часто случается. Есть несколько чешских профсоюзов, и каждый из них пытается выторговать для себя наиболее выгодные условия. Здесь, в данной ситуации, я предполагаю, что некоторые из этих профсоюзов все еще ждут, как пройдет весь процесс преобразования почты и закрытия отделений.

В каком положении находятся профсоюзные активисты по отношению к руководству «Чешской почты», когда компания несет большие убытки, ей угрожает банкротство и необходима реорганизация? Что они могут требовать от руководства?

Я думаю, что для них крайне важно сохранение самого существования «Чешской почты». Более того, как организации, предоставляющей общественные услуги, им, вероятно, придется смириться с тем, что «Чешская почта» будет разделена на коммерческую и некоммерческую части.

Но очень важно, чтобы некоммерческая часть действительно работала и чтобы в ней было достаточно сотрудников. Это, я думаю, самое главное, что Чешская почта должна обеспечить в настоящее время. Это означает, во-первых, государственную службу и, во-вторых, стандарт для своих сотрудников, чтобы они знали, что с ними будут обращаться справедливо.



Повышение активности профсоюзов в условиях кризиса

Посмотрим на позицию профсоюзов в масштабах страны. В пятницу представители Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов провели переговоры с министром труда Марианом Юрецкой (KDU-ČSL) о планах правительства по изменению пенсионной системы. Это произошло после того, как профсоюзы недавно пожаловались, что правительство вообще не обсуждает с ними реформу пенсионной системы. Как можно охарактеризовать отношения между этим правительством и профсоюзами на сегодняшний день? Возможно, даже по сравнению с ситуацией при правительстве Андрея Бабиша, когда правила коалиция ANO и ČSSD?

Трудно сравнивать, потому что профсоюзы обычно более активны в условиях экономического или социального кризиса. Они также более активны при правых или правоцентристских правительствах, которым труднее найти с ними общий язык.

Более того, в случае с пенсионной реформой профсоюзы привыкли к тому, что они были представлены в созданных ранее пенсионных комиссиях, будь то комиссия Потучека или комиссия Дануши Нерудовой. В то время как в настоящее время реформа долгое время готовилась в Министерстве труда и социальных дел в закулисном режиме, а оппозиция и профсоюзы были приглашены только на последнем этапе.

С этой точки зрения, недовольство профсоюзов, наверное, понятно. В равной степени, вероятно, вполне логично, что в период, когда растет разочарование населения, особенно экономическое и социальное, профсоюзы будут слышны и видны гораздо больше, чем в прошлом. Конечно, это тенденция, которую мы видим и во Франции, и в Германии, и в других странах, а здесь, в этом международном сравнении, чешские профсоюзные организации все еще относительно тихие.

В среду перед зданием правительства, которое заседало в другом месте, состоялась демонстрация, созванная профсоюзом KOVO, в знак протеста против предстоящей пенсионной реформы, а также против вводимого ЕС стандарта выбросов EURO 7. Состав на трибуне был довольно интересным: глава профсоюза Йозеф Стржедула, бывший кандидат в президенты, рядом с ним стоял бывший премьер-министр и также бывший кандидат в президенты Андрей Бабиш (ANO), коммунистический евродепутат Катержина Конечна и председатель нынешнего ČSSD Михал Шмарда. Можно ли ожидать большей взаимосвязи между этими не совсем однородными группами?

Я думаю, что, скорее всего, будет какая-то связь с профсоюзами. Потому что в то время как политики могут выбирать, с кем им выступать на сцене, профсоюзы должны концентрироваться на вопросах, которые они решают, и искать политических союзников во всем политическом спектре. И это явно то, что они делают. Я думаю, что удивляться здесь особо нечему.

Суть в том, что профсоюзы должны участвовать в действиях, которые действительно социально или экономически мотивированы, и пытаться попутно закрыть весь список других своих проблем. Мы часто слышим от этих демонстраций всевозможные расистские, ксенофобские, нетерпимые националистические тона. Понятно, что Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов выступает против соединения социальных и националистических тем, и, вероятно, поэтому она тщательно выбирает, на каких публичных мероприятиях выступать.

Источник: irozhlas.cz

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