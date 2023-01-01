В Праге свидание двух мужчин закончилось ограблением

Интернет-знакомство закончилось для пострадавшего мужчины весьма неожиданно, а главное, он потерял большую сумму денег.

По данным полиции, незнакомец при встрече дал ему что-то выпить, после чего мужчина уснул. Утром он проснулся без денег и ценностей. Впоследствии подозреваемый был пойман в поезде, следовавшем в Германию.

Мужчины познакомились 28 марта и встретились в квартире в Праге 3. По словам детективов, жертве дали сок с неизвестным веществом, от которого он быстро уснул. Проснувшись в среду утром, он обнаружил, что его ценные вещи пропали. Тогда он обратился в полицию.

«Криминалисты выяснили, что подозреваемый может находиться в поезде, который направляется в Германию. Это вскоре подтвердилось, когда патруль чешской и немецкой полиции обнаружил подозреваемого в поезде на границе и задержал его», — сказала пресс-секретарь полиции Виолета Сириштявова.

Во время обыска у подозреваемого были найдены деньги и драгоценности на общую сумму 800 000 крон. Следователь по уголовным делам предъявил 29-летнему мужчине обвинение в совершении грабежа. Мужчина находится под стражей, а детективы выясняют, каким веществом преступнику удалось усыпить жертву.

Источник: novinky.cz

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