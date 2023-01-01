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А как бы поступили вы? Два чешских мальчика нашли в трамвае рюкзак с 10 000 крон

А как бы поступили вы? Два чешских мальчика нашли в трамвае рюкзак с 10 000 крон

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
04 апреля
18:00
309
В Facebook опубликовали фотографию двух мальчиков, которые нашли рюкзак с десятью тысячами крон в одном из пражских трамваев.

А как бы поступили вы? Два чешских мальчика нашли в трамвае рюкзак с 10 000 крон

Причиной, побудившей полицейских выложить фото мальчиков в соцсети, стало то, как благородно и правильно они себя повели. Свою находку они не пытались как-то утаить, а отнесли ее в муниципальный полицейский участок в центре Праги. 

«Родители могут гордиться ими. Пусть они послужат примером для всех нас», — написала пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова про двух 13-летних мальчиков Бартоломея и Яхима в Facebook. 

Именно Бартоломей и Яхим нашли рюкзак с более чем 10 000 крон в одном из трамваев в понедельник днем. 

«Они сделали именно то, что должны были сделать: отнесли рюкзак в полицейский участок в центре Праги и передали его сотруднику полиции», — рассказала пресс-секретарь. 

Пресс-секретарь сообщила, что в рюкзаке также находились продукты, которые начали портиться, поэтому полицейские их утилизировали.

Что теперь будет с рюкзаком? До среды владелец может забрать его в муниципальном отделении полиции на улице Opletalová, но если он этого не сделает, патруль отвезет его в бюро находок на улице Karolíny Světlé. «Согласно Гражданскому кодексу, вознаграждение нашедшего составляет одну десятую от стоимости находки. Однако если потерянная вещь представляет ценность только для потерявшего ее человека, вознаграждение нашедшего выплачивается по усмотрению нашедшего», — добавила Сейфертова.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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