ФОТО: в Праге горело общежитие и квартира, десятки людей пришлось эвакуировать

Пражские пожарные в ночь на 5 апреля тушили пожар в квартире в Праге 4 и в общежитии в Праге 10. Тридцать человек были эвакуированы со второго этажа общежития, которое подлежит сносу.

Квартира начала гореть примерно в час ночи. «При прибытии первого подразделения квартира была полностью охвачена пламенем», — сказал представитель пожарной службы Мартин Кавка. По его словам, огонь удалось взять под контроль через несколько минут, но квартира уже была полностью уничтожена.

«Во время тушения пожара в квартире обнаружили одного человека, он был передан на попечение службы скорой медицинской помощи. Из дома были эвакуированы 43 человека», — добавил Кавка. По словам пресс-секретаря спасательной службы Яны Поштовой, спасатели оказали помощь мужчине в возрасте 70 лет. «Мужчина был доставлен в больницу на Виноградах», — сказала она.

Причина пожара пока неизвестна, но ущерб предварительно оценивается в несколько миллионов крон.

Пожарные ночью также ликвидировали с помощью высотного оборудования возгорание в общежитии на улице Чернокостелецка. «Они использовали оборудование Cobra для тушения промежуточного этажа и крыши здания», — рассказал представитель пресс-службы. Причиной пожара стала халатность. Поскольку здание подлежит сносу, ущерба не было.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz