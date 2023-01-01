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Суд в Праге вынес приговор демонстранту с нашивкой ЧВК «Вагнер»

Суд в Праге вынес приговор демонстранту с нашивкой ЧВК «Вагнер»

Партнер рубрики:
Новости 420on
05 апреля
13:03
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​Камера засняла мужчину на демонстрации 11 марта. На его рюкзаке была буква Z, а на рукаве — нашивка ЧВК «Вагнер». Какой приговор вынесен преступнику за одобрение геноцида?

Суд в Праге вынес приговор демонстранту с нашивкой ЧВК «Вагнер»

Районный суд Праги 1 приговорил к условному сроку и штрафу мужчину, который на демонстрации в Праге в марте этого года носил нашивку группы «Вагнер» и букву Z.  Решение не является окончательным, сообщила 5 апреля пресс-секретарь суда Ева Швиглерова.

Камера засняла мужчину на демонстрации 11 марта. На его рюкзаке была буква Z, а на рукаве — нашивка ЧВК «Вагнер». Прокурор подал ходатайство о наказании мужчины, которое было рассмотрено в упрощенном порядке без судебного разбирательства. Суд признал его виновным в отрицании, сомнении, одобрении и оправдании геноцида.

«Обвиняемый был приговорен к шести месяцам лишения свободы с условным испытательным сроком два года и штрафу в размере 12 000 крон», — сказала Швиглерова.

Кроме того, суд запретил ему въезд в Прагу сроком на один год.

Десятки тысяч людей собрались на антиправительственную демонстрацию, которая официально была направлена против бедности. После окончания программы десятки людей, включая декана факультета национальной экономики Мирослава Шевчика, попытались проникнуть в здание Национального музея, чтобы сорвать украинский флаг.

Полиция занимается и другими делами, связанной с мартовской демонстрацией. В частности, общественность отметила инцидент с 48-летним демонстрантом, который напал на автомобиль с украинскими номерами.

«По этому факту полицейские возбудили уголовное дело по подозрению в совершении уголовного преступления — повреждения чужого имущества, массовых беспорядков и насилия в отношении группы жителей и отдельного лица», — заявил Сиржиштова. Однако обвинения пока не предъявлены.

Полиция расследует еще шесть случаев, связанных с демонстрацией. Три человека подозреваются в совершении преступления, связанного с отрицанием, сомнением, одобрением и оправданием геноцида. Один человек подозревается в совершении преступления подстрекательства, а двое других — в совершении преступления насилия в отношении официального лица.

Остальные из примерно 20 задержанных проходят по административным делам за различные правонарушения, в основном за неповиновение полиции.

Источник: novinky.cz

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