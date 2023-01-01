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Чешский певец помог задержать преступника, который избил женщин и детей в Праге

Чешский певец помог задержать преступника, который избил женщин и детей в Праге

Партнер рубрики:
Новости 420on
06 апреля
11:23
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По данным полиции, 3 апреля в Праге 23-летний мужчина напал на пятерых женщин и двоих детей. Поймать преступника помог чешский певец Михал Груза. Полиция ищет еще одного пострадавшего ребенка.

Чешский певец помог задержать преступника, который избил женщин и детей в Праге

В понедельник вечером молодой человек прогуливался по Праге 6, а именно по улицам Вердунска, Бубенечска, Раисова и на детской площадке на площади Пушкина. От его действий пострадали пятеро женщин и двое детей, одному из которых всего девять лет.

«Пострадавшие не знали друг друга, а нападения происходили в разных местах, мужчина подходил к ним и наносил удары по лицу», — сказал представитель полиции Ян Данек.

Певец Михал Груза помог справиться с нападавшим. Преступник напал на кого-то из близких певца, вероятно, на жену. Поэтому Груза сразу побежал за ним.

«Я бежал по тротуару. Когда я решил, что у меня может быть физическое преимущество, я перебежал дорогу, сбил его с ног и держал, пока не приехала полиция», — описал событие Груза. В этот момент он уже знал, что люди вызывают полицию, которая через несколько минут прибыла на место происшествия. Затем он передал преступника патрулю.

«Когда я его держал, он крикнул: “Что происходит?” Он утверждал, что ничего не делал», — рассказал Груза, который только позже узнал, что молодой человек во время побега успел напасть на другую женщину. «Мне показалось, что он заранее спланировал нападения, потому что на глазах у него были пластиковые очки, будто он хотел спастись от возможной защиты женщины с перцовым баллончиком», — добавил музыкант.

Позже в ходе допроса Груза также узнал, что в рюкзаке у молодого человека было четыре ножа.

Женщины получили различные травмы. После ареста нападавший был передан в психиатрическую больницу, мотивы выясняют следователи.

«Он также напал на маленькую девочку, личность которой пока не установлена, нам нужно будет с ней связаться. Если кто-то ее знает или она кому-то рассказала о нападении, пусть свяжутся с нами по линии 158. Пожалуйста, пусть с нами свяжутся и другие пострадавшие или свидетели», - заявил пресс-секретарь полиции.

Злоумышленник подозревается в хулиганстве и нанесении телесных повреждений, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

 



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