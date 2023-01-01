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В отеле «Панорама» в Праге вспыхнул пожар, 800 человек эвакуированы

В отеле «Панорама» в Праге вспыхнул пожар, 800 человек эвакуированы

Партнер рубрики:
Новости 420on
09 апреля
08:50
668
Вечером в субботу, 8 апреля, пожарные ликвидировали пожар в отеле Panorama, который расположен в пражском районе Панкрац. Пришлось эвакуировать 800 человек.

В отеле «Панорама» в Праге вспыхнул пожар, 800 человек эвакуированы

По информации Пражской пожарной охраны, в измельчителе загорелся мешок для мусора, однако большое количество людей пришлось эвакуировать из-за сильного задымления помещений.

После тушения пожара пожарные осмотрели мусорную шахту, после чего задымленные помещения проветрили. Для гостей отеля были припаркованы автобусы в качестве меры предосторожности, прежде чем они могли вернуться в свои номера.

Источник: novinky.cz

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