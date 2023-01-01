В Чехии 30 000 украинских детей без родителей

​С начала войны из Украины в Чехию приехало около 30 000 детей без родителей. Это следует из информации уполномоченного правительства по правам человека Клары Шимачковой Лауренчиковой. Как правило, украинские дети находились в сопровождении родственника или знакомого и сейчас эти семьи под присмотром работников социальной и правовой защиты детей.

Центр для иностранцев Южно-Моравского края в настоящее время ищет кандидатов, которые будут заботиться об украинских детях в десяти городах и шести районах.

В частности, они ищут сотрудников, например, в Вышкове, Бржецлаве, Шлапаницах или, например, в Куржи.

На начало апреля с временной защитой в Чехии находилось 325 742 беженца из Украины, две трети из них — женщины

Одним из основных обязательных условий для кандидатов является знание украинского и чешского языков. Пока же центр планирует нанять работников до конца года, а затем оценить их деятельность. Он обеспечил для них финансирование до конца 2024 года.

Центр будет использовать деньги, которые Министерство внутренних дел получило от ООН через фонд ЮНИСЕФ. Это почти 360 миллионов крон, и они должны использоваться для усиления и улучшения интеграции беженцев в чешское общество.

Одно из направлений, которое было решено поддерживать внутри страны, касается центров для иностранцев и их деятельности.

Украинским детям, которые приехали в Чехию без родителей, предоставляются услуги, аналогичные тем, которые предоставляются чешским семьям всеми органами социально-правовой защиты детей.

«Речь идет об основных консультациях по правам и обязанностям, информации о системе социально-правовой защиты детей и ее компетенции, важных контактах, общении с министерством, страховой компанией и другими субъектами. И это как на украинском языке, так и на чешском», — объясняет Петр Холечек, пресс-секретарь Южноморавского края.

Кроме того, около 40 детей прибыли в Южную Моравию без сопровождения взрослых. В основном это были мальчики в возрасте от 15 до 17 лет. Им предоставили жилье представители социальной и правовой защиты детей в основном в сотрудничестве с молодежным приютом в Брно и университетами.

Украинское правительство не хотело, чтобы их забрали в приемные семьи. По данным Министерства труда и социальных дел, во всей Чешской Республике насчитывается от 150 до 200 таких детей.

Источник: irozhlas.cz

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