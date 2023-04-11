ФОТО: Трагическая гибель восьми лошадей в Праге. Горит конюшня

Пожар вспыхнул в конюшне на Цисаржском острове после полудня во вторник. По первоначальной информации, погибли восемь лошадей.
«Несколько подразделений выехало на полномасштабный пожар в конюшне на Цисаржском острове», — сообщила пожарная служба в Твиттере.
Objekt o rozloze 20 x 10 metrů byl v době příjezdu v plném rozsahu. Ve stáji bylo osm koní. pic.twitter.com/V9XgFHCk9O— Hasiči Praha (@HasiciPraha) April 11, 2023
Позже уточнили, что в горящей конюшне погибли восемь лошадей. Пламя охватило здание площадью 20 на 10 метров, и пожар удалось взять под контроль до часа дня.
Следователи выясняют причины и обстоятельства пожара.
Источник: novinky.cz
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