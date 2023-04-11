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ФОТО: Трагическая гибель восьми лошадей в Праге. Горит конюшня

ФОТО: Трагическая гибель восьми лошадей в Праге. Горит конюшня

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
11 апреля
14:12
329
С места происшествия поднимается столб черного дыма, который виден на большом расстоянии.

ФОТО: Трагическая гибель восьми лошадей в Праге. Горит конюшня

Пожар вспыхнул в конюшне на Цисаржском острове после полудня во вторник. По первоначальной информации, погибли восемь лошадей. 

«Несколько подразделений выехало на полномасштабный пожар в конюшне на Цисаржском острове», — сообщила пожарная служба в Твиттере.

Позже уточнили, что в горящей конюшне погибли восемь лошадей. Пламя охватило здание площадью 20 на 10 метров, и пожар удалось взять под контроль до часа дня.

Следователи выясняют причины и обстоятельства пожара.
 

Источник: novinky.cz

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