ФОТО: Трагическая гибель восьми лошадей в Праге. Горит конюшня

С места происшествия поднимается столб черного дыма, который виден на большом расстоянии.

Пожар вспыхнул в конюшне на Цисаржском острове после полудня во вторник. По первоначальной информации, погибли восемь лошадей.

«Несколько подразделений выехало на полномасштабный пожар в конюшне на Цисаржском острове», — сообщила пожарная служба в Твиттере.

Objekt o rozloze 20 x 10 metrů byl v době příjezdu v plném rozsahu. Ve stáji bylo osm koní. pic.twitter.com/V9XgFHCk9O — Hasiči Praha (@HasiciPraha) April 11, 2023

Позже уточнили, что в горящей конюшне погибли восемь лошадей. Пламя охватило здание площадью 20 на 10 метров, и пожар удалось взять под контроль до часа дня.

Следователи выясняют причины и обстоятельства пожара.



Источник: novinky.cz

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