Они «делали» детей на заказ в Праге. Теперь их будут судить в Украине

Одно из самых деликатных дел, с которым когда-либо сталкивались чешские полицейские, занимающиеся организованной преступностью, направляется в суд.

Международное расследование получило название «Операция "Испанец"» — по национальности одного из отцов, прилетевшего из Праги с ребенком.

Прокуроры в Украине выдвинули обвинения против группы людей, которые, по данным следствия, «производили» и продавали новорожденных детей под заказ. Младенцы рождались в Праге, а потом отправлялись из Чехии по всему миру. Один ребенок стоил около 60 000 евро.

Главными обвиняемыми в этом деле, о котором в прошлом году подробно писала газета Seznam Zprávy, выступают граждане Украины. Чешские полицейские в рамках широкомасштабного международного расследования собрали в Праге основные доказательства. Они также обнаружили, что власти не имели представления о том, где оказались младенцы и как за ними ухаживали.

«Да, мы можем подтвердить, что в декабре 2022 года в Украине действительно было предъявлено обвинение, но основной судебный процесс еще не начался, поскольку в настоящее время решается вопрос о юрисдикции суда», — сказала Мартина Хлуштикова, чешский представитель Европейского отдела судебного сотрудничества, которая помогала координировать расследование этого дела в европейских странах.

Описанные случаи связаны с суррогатным материнством, когда иностранные женщины вынашивали эмбрионы биологических родителей.

Клиника врача Александра Феськова в Харькове предлагала эту услугу заинтересованным людям со всего мира: однополые пары или одиночки сначала выбирали в клинике донора яйцеклетки, затем ребенка вынашивала суррогатная мать — как правило, бедная женщина, которая получала вознаграждение в размере 10 000 долларов.

Перед родами суррогатная мать переезжала в Прагу, где ее ждала профессиональная команда сотрудников клиники: они организовывали родильный зал, занимались всей бумажной работой и, самое главное, встречами в ЗАГСах Праги 5 и Праги 8, где суррогатная мать и клиент клиники выдавали себя за пару (хотя видели друг друга впервые в жизни). Потом детей передавали отцам, которые затем улетали с новорожденными в Швецию, Германию, Испанию или Грецию.

Клиника: это всего лишь домыслы

В Украине, по словам тамошних властей, такая процедура незаконна: к суррогатному материнству могут прибегать только супружеские пары, которые могут доказать, что не способны иметь детей.

По мнению полиции, именно поэтому заключительный этап, то есть роды и регистрация, проходили в Праге. В Чехии нет закона о суррогатном материнстве, в котором были бы четко прописаны правила.

«Это лишь предположение, которое может быть равносильно клевете», — ответила клиника доктора Феськова через чешского адвоката Алену Тибитанзлову на заявление чешских следователей о том, что клиника не помогает бесплодным парам, а просто занимается бизнесом, который не разрешен в Украине.

Представители добавили, что клиника всегда работает в рамках законов, действующих в Украине и за рубежом.

Никто в Чехии не будет привлечен к ответственности по этому делу. Во-первых, потому что украинские сообщники клиники уехали из Праги. Во-вторых, потому что, как уже отмечалось, в Чехии, в отличие от Украины, подобное поведение не описано в уголовном кодексе.

Судьба детей

Следователям пришлось с трудом отслеживать за границей судьбу 30 детей, родившихся в Праге. Если в обычных случаях суррогатного материнства новые родители и ребенок находятся под наблюдением властей, то о таких детях никто не заботится.

Подозрения о том, что дети попадают к педофилам или в плохие условия, не подтвердились. Однако во время допросов отцов в аэропорту Рузине полицейские сталкивались с теми, кто приобрел ребенка в Праге просто потому, что хотел подарить своей матери внука или рассматривал ребенка как дополнение к своему роскошному образу жизни.

В одном случае, однако, полиция не смогла отследить ребенка, который исчез где-то в Соединенных Штатах.

После того как этот случай стал достоянием общественности, чешские политики из разных партий пообещали поработать над законом.

Источник: seznamzpravy.cz

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