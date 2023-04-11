Из-за кого погибли лошади: подозреваемый в поджоге пражской конюшни арестован

Полиция также подозревает мужчину в других преступлениях, но пока не предоставила более подробной информации о задержанном.
По данным информационного агентства Aktu.cz, предполагается, что это человек с психологическими проблемами, который был ранее госпитализирован. Среди прочих преступлений, в которых полиция подозревает этого человека, числятся и другие случаи поджогов.
Na Císařském ostrově zasahujeme u požáru stájí v plném rozsahu. pic.twitter.com/lrYTSV0tep— Hasiči Praha (@HasiciPraha) April 11, 2023
Источник: novinky.cz
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