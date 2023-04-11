Из-за кого погибли лошади: подозреваемый в поджоге пражской конюшни арестован

В среду пражские следователи арестовали мужчину, которого они подозревают в организации пожара в Праге 7, где во вторник погибли восемь лошадей.

Полиция также подозревает мужчину в других преступлениях, но пока не предоставила более подробной информации о задержанном.

По данным информационного агентства Aktu.cz, предполагается, что это человек с психологическими проблемами, который был ранее госпитализирован. Среди прочих преступлений, в которых полиция подозревает этого человека, числятся и другие случаи поджогов.

Na Císařském ostrově zasahujeme u požáru stájí v plném rozsahu. pic.twitter.com/lrYTSV0tep — Hasiči Praha (@HasiciPraha) April 11, 2023

Источник: novinky.cz

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