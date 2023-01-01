Новое имя в деле «Дозиметр»: главу ИТ-компании, работающей на VZP, подозревают в коррупции

Последний обвиняемый в рамках уголовного дела «Дозиметр» (Dozimetr)— глава ИТ-компании, получающей сотни миллионов по госконтрактам от крупнейшей чешской медицинской страховой компании VZP и Пражской транспортной компании.

Как стало известно Seznam Zprávy, следователи Национального штаба по борьбе с организованной преступностью начали преследование генерального директора Total Service Вацлава Новака вместе с еще четырьмя людьми.

Уже известно, что среди них экс-депутат ODS Марек Шнайдр, бывший замдиректора VZP Томаш Книжек или бизнесмен Павел Довгомиля, сотрудничающий с полицией. Обвинение также было предъявлено бывшему директору отдела технической поддержки VZP Йозефу Листику.

Вацлав Новак, пока неизвестное имя в списке обвиняемых, подтвердил редакции, что ему передано обвинительное заключение. Тот с ним не согласен и подал жалобу в прокуратуру. В то же время он критикует тот факт, что полиция построила все дело на утверждениях бизнесмена Долвгомиля.

«Меня удивляет, что никто в полиции не потрудился проверить истинность и реальность утверждения конкретного человека, что достаточно одному человеку сделать предположения, и полиция без проверки строит на этом дело», — сказал Новак.

«В то же время, на мой взгляд, сами полицейские должны были заручиться объективными доказательствами, чтобы выяснить, имеет ли это сфабрикованное дело состоятельность. Я считаю обвинение непонятным, не подкрепленным достоверными доказательствами, шуткой, которая, как я предполагаю, скоро будет развенчана», — добавил Новак.

Пока не ясно, в чем конкретно его обвиняют. Однако просмотр реестра контрактов показывает, что компания Total Service получила от VZP контракты на сумму более четверти миллиарда крон только в период с 2021 по 2022 год.

Иск Павла Долгомили также отверг другой обвиняемый, экс-депутат Шнайдр. Новое обвинение по делу «Дозиметра» следователи комментировать не захотели.

Ранее Seznam News сообщал, что Долгомиля рассказал следователям о ходе одного из крупных ИТ-контрактов в ВЗП. Это была так называемая файловая служба, и именно здесь он упомянул имя Марко Шнайдра.

Договор на сумму более ста миллионов крон под названием «Договор о системе обработки документов в VZP» был заключен на пять лет в 2018 году. Однако ICZ не смогла выполнить отдельные этапы договора, поэтому страховая компания решила сначала взыскать штрафы и наконец расторгнуть договор полностью.

В этот момент, как он утверждает, к Долгомиле обратился экс-депутат Шнайдр. «Он передал мне конверт, он был в машине в Вышеграде. Он хотел, чтобы VZP сняла штраф с компании, которая не предоставила услугу, как это предполагалось по договору», — сказал Павел Долгомиля Seznam Zprávám в прошлом году.

Затем он повторил свои показания в полиции, например информацию о том, что в конверте находились уже упомянутые 200 тысяч крон.

Долгомиля добивается статуса сотрудничающего обвиняемого, где, помимо признания, одним из условий является то, что он скажет правду — в том числе и в других частях дела, которые расследует полиция. Если окажется, что подозреваемый, претендующий на роль сотрудничающего обвиняемого, лжет, договоренность сорвется.

Источник: seznamzpravy.cz

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