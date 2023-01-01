Cколько женщин в Чехии считают, что надо уголовно наказывать за секс без явного согласия

В январе в специальном опросе приняли участие 1 400 человек старше 15 лет. По словам Вита Павлиша из NMS, результаты весьма репрезентативны.

Семь из десяти чешских женщин старше 15 лет считают, что секс без прямого согласия должен быть уголовно наказуем — показал опрос, проведенный компанией NMS Market Research (NMS) для организации Konsent.

Организация Konsent занимается профилактикой сексуального насилия и выступает за изменение определения изнасилования в законодательстве. В настоящее время изнасилование считается уголовным преступлением, если преступник применяет насилие, угрожает им или пользуется беззащитностью жертвы. Согласно предложению, так должен рассматриваться секс без согласия. В Чешской Республике, по данным организации Konsent, ежегодно происходит около 12 000 изнасилований. 90% жертв — женщины. 5–10% жертв подают заявление в полицию.

По словам Павлиша, подавляющее большинство респондентов могут представить, как должно выглядеть согласие на секс. Оно должно быть вербальным или невербальным.

Йоханна Неедлова из Konsent добавила, что 14 европейских стран изменили определение изнасилования.

Три четверти людей считают согласие частью сексуальной активности. Два процента считают это глупостью. Некоторые из мужчин опасаются злоупотребления введением необходимого согласия. Только треть людей считает, что в стране обеспечивается справедливость и что деяния справедливо наказываются. Среди женщин в это верит лишь четверть.

Согласно полученным данным, женщины и молодежь чаще поддерживают изменение определения изнасилования. С другой стороны, наибольшими противниками являются мужчины в возрасте от 35 до 54 лет и те, у кого ниже уровень образования. По словам Павлиша, политические предпочтения не играют роли во мнениях по поводу изменения закона, за исключением сторонников SPD.

Татьяна Мала (ANO), глава парламентского подкомитета по домашнему и сексуальному насилию, заявила, что изменение определения изнасилования будет способствовать увеличению числа зарегистрированных случаев. Она назвала тревожным низкое количество зарегистрированных преступлений и отметила, что опыт Швеции, Дании, Германии и Великобритании по изменению установки и принятию закона о согласии опровергает опасения по поводу возможных злоупотреблений.

«Уместно двигаться вперед в этом вопросе», — сказала Мала.

По ее словам, руководители парламентских партий и движений обсудят возможное изменение с министром юстиции Павлом Блажеком (ODS) 18 апреля. Поправка может быть либо подготовлена правительством, либо представлена депутатами. Если это будет парламентское предложение, в процессе разработки будут участвовать законодатели из разных партий.

Источник: ceskenoviny.cz

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