Около двухсот человек вышли на демонстрацию в Праге против энергетической бедности

Выступавшие на демонстрации критиковали высокие прибыли энергетических компаний в ситуации, когда многим людям приходится экономить на расходах на электричество и газ.

Около двухсот человек собрались сегодня в центре Праги на демонстрацию против энергетической бедности и за доступное жилье. Протестующие требуют, чтобы правительство установило социальный тариф на энергию для уязвимых групп, расширило поддержку изоляции зданий для домохозяйств с низкими доходами и установило предельные значения арендной платы.

Они призвали правительство найти решения для эффективной помощи наиболее уязвимым людям. «Энергетический кризис, как и любой кризис, сильнее всего бьет по беднейшим. Он ослабляет все наше общество», — сказала Барбора Антонова из брненской ассоциации «Весна», которая занимается поддержкой нуждающихся семей.

Люди приносили транспаранты с лозунгами вроде «Не отнимайте у нас будущее», «Долой угольных баронов» или «Облагайте налогом несправедливую прибыль корпораций». Некоторые несли радужные флаги или флаги внепарламентской партии «Левые» или «Молодые социал-демократы». Демонстрация перед Центральным вокзалом в Праге прошла спокойно, никаких конфликтов не было.

Демонстрация была названа неправительственными экологическими и общественными организациями кульминацией их совместной кампании «Энергия для людей». Среди организаторов, в частности, Greenpeace CR, движение «Радуга», инициатива Limity jsme my!, Fridays For Future.

Источник: ceskenoviny.cz

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