​После ее начала председатель движения PRO Йиндржих Райхл заявил, что на этот раз демонстранты не хотят снимать украинский флаг с Национального музея. Он сказал, что они хотят покончить с нынешней властью, которую он назвал «Фиаловой бедой».

Днем 16 апреля люди собрались на Вацлавской площади в Праге на антиправительственную демонстрацию «Чехия против бедности».

Как это было, запечатлел на фото наш постоянный фотокорреспондент oiler_gera.

Затем они отправились шествием по центру городу и прибыли к зданию правительства. Демонстрация была созвана движением Právo Respekt Odbornost (PRO).

Демонстранты собрались на Вацлавской площади около 14:00. В митинге участвовали тысячи людей.

После ее начала председатель партии PRO Йиндржих Райхл заявил, что на этот раз демонстранты не хотят снимать украинский флаг с Национального музея. Он сказал, что они хотят покончить с нынешней властью, которую он назвал «Фиаловой бедой».

Протестующие на Вацлавской площади несли чешские флаги и транспаранты с лозунгами «Прочь из НАТО», «Нет войне» и «Лживое правительство и СМИ». Чаще всего они скандировали призывы к отставке правительства.

Ведущий демонстрации предупредил присутствующих, чтобы они не поддавались на провокации. Демонстранты должны были сообщать о провокаторах в полицию.

После митинга на Вацлавской площади протестующие направились к зданию правительства. Они прибыли туда примерно в 17:30. Некоторые участники мероприятия остались ночевать у здания аппарата правительства в спальных мешках.

Несколько сотен полицейских вместе с антиконфликтной группой следили за мирным ходом воскресной демонстрации.

«Сотрудники полиции задержали одного человека, который подозревается в правонарушении, так как бросил банку в толпу возле Национального музея (где собрались противники демонстрации — ред.)», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек около 15:30. Полиция не дала оценку количеству людей на демонстрации.

Райхл ранее заявлял, что если правительство не примет требования демонстрантов, которые включают среди прочего национализацию CEZ, отказ от системы торговли выбросами и прекращение поставок военной техники в Украину, то он приступит к блокированию правительственных зданий.

После последней демонстрации, созванной PRO на Вацлавской площади 11 марта, в которой приняли участие десятки тысяч человек, произошло столкновение с полицией перед Национальным музеем. Несколько сотен демонстрантов попытались попасть в здание музея, чтобы сорвать украинский флаг. Двадцать человек были задержаны полицией, а трое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.

Источник: novinky.cz

Фото: фотокорреспондент oiler_gera.

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