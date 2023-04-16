В Праге боятся, что будет наводнение

Пражские пожарные в воскресенье днем в качестве меры предосторожности закрыли ворота на реке Чертовка. По данным на вечер 16 апреля, расход воды во Влтаве составляет 400 кубометров в секунду. При первом уровне паводковой опасности этот показатель составляет 450 кубометров в секунду.

«Вместе с бассейном реки Влтавы мы закрываем ворота реки Чертовка в качестве меры предосторожности. Наши водолазы очистили дорожку ворот и помогли их закрыть», — сообщил Мартин Кавка, пресс-секретарь пожарной службы.

Метеорологи выпустили предупреждение для Праги из-за повышения уровня воды в реках.

«Мы ожидаем, что в результате контролируемых манипуляций на гидроэлектростанции VD Vrané в воскресенье примерно с 10 часов вечера в нижнем течении Влтавы в профиле Прага-Хухле будет достигнут первый уровень паводковой опасности. Предупреждение также распространяется на части Южночешского, Устецкого края и Высочины», — сообщили метеорологи.

По сообщению мэрии Праги, набережные в Праге 1, 2 и 5 были закрыты с 19:00 16 апреля. Припаркованные автомобили необходимо было убрать. После 20:00 оставшиеся автомобили были отбуксированы. Паромное сообщение также прервано. Тем не менее строительство противопаводковых сооружений не планируется.

«В настоящее время мы принимаем обычные меры предосторожности в связи с обильными осадками, выпавшими за последние несколько дней. Хотя в ближайшие часы значительных осадков быть не должно, они могут выпасть в ближайшие дни», — сказала Яна Комрскова, заместитель мэра Праги по вопросам окружающей среды и климата.

Источник: novinky.cz

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