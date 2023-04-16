ВИДЕО: как только мужчина решил помочиться в центре Праги, его заметила полиция

Сотрудникам городской полиции пришлось защищаться от агрессивного пьяного мужчины, который подбежал к ним и заявил, что собирается ударить их ножом. Ему не понравилось предупреждение, что мочиться в центре Праги посреди ночи нельзя.
«Офицеры посветили фонариком на мужчину и предупредили его о неподобающем поведении. Мужчина повернулся и покрыл полицейских матом», — описала ситуацию в Facebook Ирена Сейфертова, пресс-секретарь пражской полиции.
«Я тебя зарежу, кусок дерьма», — прокричал 48-летний мужчина, когда ему объявили о нарушении во второй раз. Он побежал через дорогу к стражам порядка, но один из них быстро обезвредил хулигана ударом ноги. Вместе с коллегами полицейский утихомирил мужчину уже на земле. «До прибытия государственной полиции патрульные провели тест на алкоголь у агрессивного мужчины с положительным результатом — 2,28 промилле», — добавила Сейфертова.
Источник: prazska.drbna.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook