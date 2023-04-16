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ВИДЕО: как только мужчина решил помочиться в центре Праги, его заметила полиция

ВИДЕО: как только мужчина решил помочиться в центре Праги, его заметила полиция

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
17 апреля
17:11
447
Патруль шел по Лазарской улице в 2:30 ночи во вторник, 4 апреля, когда заметил мужчину, мочившегося на стену.

ВИДЕО: как только мужчина решил помочиться в центре Праги, его заметила полиция

Сотрудникам городской полиции пришлось защищаться от агрессивного пьяного мужчины, который подбежал к ним и заявил, что собирается ударить их ножом. Ему не понравилось предупреждение, что мочиться в центре Праги посреди ночи нельзя. 

«Офицеры посветили фонариком на мужчину и предупредили его о неподобающем поведении. Мужчина повернулся и покрыл полицейских матом», — описала ситуацию в Facebook Ирена Сейфертова, пресс-секретарь пражской полиции. 

«Я тебя зарежу, кусок дерьма», — прокричал 48-летний мужчина, когда ему объявили о нарушении во второй раз. Он побежал через дорогу к стражам порядка, но один из них быстро обезвредил хулигана ударом ноги. Вместе с коллегами полицейский утихомирил мужчину уже на земле. «До прибытия государственной полиции патрульные провели тест на алкоголь у агрессивного мужчины с положительным результатом — 2,28 промилле», — добавила Сейфертова.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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