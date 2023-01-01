Чтобы поймать преступника, полиция в Чехии перекрыла автомагистраль грузовиком

Автомагистраль D8 была закрыта из-за аварии с грузовиком и легковым автомобилем, за которым гнались полицейские из Германии. Согласно заявлению чешской полиции, грузовик поставили на пути водителя в рамках акции правоохроанительных органов.
Пресс-секретарь полиции Вероника Гишплерова сообщила, что полицейские преследовали машину из Дрездена, но водитель отказывался остановиться.
«Водитель был задержан на 80-м километре автобана с помощью принудительного средства - перекрытия дороги грузовым автомобилем. Во время маневра он совершил аварию и получил легкие травмы. Спасатели доставили его в больницу», — сказал Гишплерова.
По ее словам, полицейские специально разместили грузовик на пути водителя. Преступник попытался объехать его, но безуспешно. Водитель грузовика не пострадал. В настоящее время полиция выясняет дальнейшую информацию и не сообщает детали.
Источник: novinky.cz
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