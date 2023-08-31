Обзор банковских счетов в Чехии. Какие бонусы cейчас дают банки в Чехии?

Сравниваем бонусы при открытии текущих счетов. Посмотрите, какие условия вам необходимо выполнить и какой банк предложит вам привлекательную сумму в 10 000 чешских крон за открытие счета.

Банки конкурируют за новых клиентов. Самый большой бонус в размере 10 000 чешских крон за открытие счета в настоящее время можно получить в UniCredit Bank при условии активного использования счета, причем бонус будет выплачиваться постепенно в течение 25 месяцев. Оптимальным выбором остается счет в Райффайзенбанке, где можно получить бонус в размере 3 000 крон на относительно простых условиях.

По детским и студенческим счетам лидирует Komerční banka, который уже давно предлагает при регистрации бонус в размере 500 крон и 350 крон соответственно. Бонусы также предлагает ČSOB, где можно получить тысячу крон, а Air Bank дает 500 крон. Специальные вознаграждения предлагают mBank, Česká spořitelna и Revolut, где вы можете получить финансовое поощрение за рефералов в виде Moneyback или за платежи по карте. Moneta в настоящее время не предлагает никаких бонусов, но сохраняет свою программу вознаграждения за платежи картой в партнерской сети bene+.

Raiffeisenbank

Для счетов CHYTRÝ, AKTIVNÍ, PREMIOVÝ или EXKLUZIVNÍ

Размер бонуса: 6 × 500 CZK

Карта: Mastercard

Продолжительность акции: неограниченно

Как получить бонус?

Открыть счет CHYTRÝ, AKTIVNÍ, PREMIOVÝ либо EXKLUZIVNÍ.

Платите кредитной картой не менее 3 раз в месяц. Засчитываются платежи в магазинах, в интернете — сумма может быть любая.

Не позднее 15 числа следующего месяца вы получите на счет бонус в размере 500 крон.

Акция действительна только для новых клиентов.

mBank

Личный счет mKonto

Размер бонуса: 2000 чешских крон

Карта: Mastercard

Срок действия акции: до 30 апреля 2023 года

Как получить бонус?

Откройте бесплатный текущий счет.

Оформите платежную карту при открытии счета.

Добавьте эту карту в свой телефон или смарт-часы.

Оплачивайте покупки с помощью мобильного телефона или часов.

Вознаграждение предназначено для новых клиентов, которые совершают платеж с помощью мобильного телефона или часов. Его размер зависит от общей заплаченной суммы, максимум 2 000 чешских крон.

Air Bank

Текущий счет

Размер бонуса: 500 чешских крон

Карта: Mastercard

Срок действия акции: 31 мая 2023 года

Как получить бонус?

Если вы зарегистрируете новый счет и свяжете его с мобильным приложением My Air, вы получите 500 чешских крон.

Счет должен быть активен и привязан не позднее 31/05/2023.

Акция действительна для новых клиентов.

UniCredit Bank

Счет START, OPEN или TOP

Размер бонуса: 10 000 чешских крон

Карта: Visa

Срок действия акции: до 30 июня 2023 года

Как получить бонус?

При регистрации нового расчетного счета START, OPEN или TOP клиент получает бонус в размере до 10 000 чешских крон за активное использование счета.

Сумма в размере 400 чешских крон выплачивается ежемесячно в течение 25 месяцев.

Акция действительна для новых клиентов

В случае если бонус не начисляется в каком-либо месяце, период выплаты бонуса не продлевается.

ČSOB

ČSOB Plus Konto

Размер бонуса: 1000 чешских крон

Карта: Mastercard

Срок действия акции: до 31.8.2023

Как получить бонус?

Когда вы откроете новый счет Plus konto или Почтовый счет и войдете в мобильное приложение ČSOB Smart, вы получите первую часть бонуса в размере 500 чешских крон.

Вторая часть вознаграждения зарабатывается при совершении хотя бы одного платежа картой по новому счету в течение 30 дней с момента его создания.

Акция действительна для новых клиентов.

(Клиенты с украинским гражданством могут открыть счет только в отделении.)

KB

MůjÚčet Junior

Размер бонуса: 500 чешских крон

Карта: Mastercard

Продолжительность акции: до конца 2023 года

Как получить бонус?

При открытии нового счета MůjÚčet Junior для детей вы получите финансовый бонус в размере 500 чешских крон.

Условием является перечисление на этот счет не менее 500 крон в течение следующих трех месяцев.

Счет может быть открыт для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Студенческий счет G2

Размер бонуса: 350 чешских крон при предъявлении ISIC

Карта: Mastercard

Продолжительность акции: неограниченно

Как получить бонус?

Откройте студенческий счет G2.2 и получите бонус в размере 350 чешских крон при предъявлении действительной карты ISIC, выданной в Чешской Республике.

Акция действительна для студентов в возрасте до 26 лет.

Česká spořitelna

Все типы счетов

Размер бонуса: неограниченный

Карта: Visa

Продолжительность акции: неограниченно

Как получить бонус?

Все новые и существующие клиенты могут воспользоваться дисконтной программой Moneyback в своем мобильном банке, которая сэкономит им до нескольких тысяч крон в год.

Они просто выбирают скидки у торговых партнеров в своем мобильном телефоне и ежемесячно получают на счет вознаграждение от покупки за совершенный платеж по карте.

Только в прошлом году более 800 000 клиентов ČS воспользовались Moneyback и получили за это в среднем 4004 чешские кроны.



Источник: e15.cz

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