Обзор банковских счетов в Чехии. Какие бонусы cейчас дают банки в Чехии?

Банки конкурируют за новых клиентов. Самый большой бонус в размере 10 000 чешских крон за открытие счета в настоящее время можно получить в UniCredit Bank при условии активного использования счета, причем бонус будет выплачиваться постепенно в течение 25 месяцев. Оптимальным выбором остается счет в Райффайзенбанке, где можно получить бонус в размере 3 000 крон на относительно простых условиях.
По детским и студенческим счетам лидирует Komerční banka, который уже давно предлагает при регистрации бонус в размере 500 крон и 350 крон соответственно. Бонусы также предлагает ČSOB, где можно получить тысячу крон, а Air Bank дает 500 крон. Специальные вознаграждения предлагают mBank, Česká spořitelna и Revolut, где вы можете получить финансовое поощрение за рефералов в виде Moneyback или за платежи по карте. Moneta в настоящее время не предлагает никаких бонусов, но сохраняет свою программу вознаграждения за платежи картой в партнерской сети bene+.
Raiffeisenbank
- Для счетов CHYTRÝ, AKTIVNÍ, PREMIOVÝ или EXKLUZIVNÍ
- Размер бонуса: 6 × 500 CZK
- Карта: Mastercard
- Продолжительность акции: неограниченно
Как получить бонус?
Открыть счет CHYTRÝ, AKTIVNÍ, PREMIOVÝ либо EXKLUZIVNÍ.
Платите кредитной картой не менее 3 раз в месяц. Засчитываются платежи в магазинах, в интернете — сумма может быть любая.
Не позднее 15 числа следующего месяца вы получите на счет бонус в размере 500 крон.
Акция действительна только для новых клиентов.
mBank
- Личный счет mKonto
- Размер бонуса: 2000 чешских крон
- Карта: Mastercard
- Срок действия акции: до 30 апреля 2023 года
Как получить бонус?
Откройте бесплатный текущий счет.
Оформите платежную карту при открытии счета.
Добавьте эту карту в свой телефон или смарт-часы.
Оплачивайте покупки с помощью мобильного телефона или часов.
Вознаграждение предназначено для новых клиентов, которые совершают платеж с помощью мобильного телефона или часов. Его размер зависит от общей заплаченной суммы, максимум 2 000 чешских крон.
Air Bank
- Текущий счет
- Размер бонуса: 500 чешских крон
- Карта: Mastercard
- Срок действия акции: 31 мая 2023 года
Как получить бонус?
Если вы зарегистрируете новый счет и свяжете его с мобильным приложением My Air, вы получите 500 чешских крон.
Счет должен быть активен и привязан не позднее 31/05/2023.
Акция действительна для новых клиентов.
UniCredit Bank
- Счет START, OPEN или TOP
- Размер бонуса: 10 000 чешских крон
- Карта: Visa
- Срок действия акции: до 30 июня 2023 года
Как получить бонус?
При регистрации нового расчетного счета START, OPEN или TOP клиент получает бонус в размере до 10 000 чешских крон за активное использование счета.
Сумма в размере 400 чешских крон выплачивается ежемесячно в течение 25 месяцев.
Акция действительна для новых клиентов
В случае если бонус не начисляется в каком-либо месяце, период выплаты бонуса не продлевается.
ČSOB
- ČSOB Plus Konto
- Размер бонуса: 1000 чешских крон
- Карта: Mastercard
- Срок действия акции: до 31.8.2023
Как получить бонус?
Когда вы откроете новый счет Plus konto или Почтовый счет и войдете в мобильное приложение ČSOB Smart, вы получите первую часть бонуса в размере 500 чешских крон.
Вторая часть вознаграждения зарабатывается при совершении хотя бы одного платежа картой по новому счету в течение 30 дней с момента его создания.
Акция действительна для новых клиентов.
(Клиенты с украинским гражданством могут открыть счет только в отделении.)
KB
- MůjÚčet Junior
- Размер бонуса: 500 чешских крон
- Карта: Mastercard
- Продолжительность акции: до конца 2023 года
Как получить бонус?
При открытии нового счета MůjÚčet Junior для детей вы получите финансовый бонус в размере 500 чешских крон.
Условием является перечисление на этот счет не менее 500 крон в течение следующих трех месяцев.
Счет может быть открыт для детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Студенческий счет G2
- Размер бонуса: 350 чешских крон при предъявлении ISIC
- Карта: Mastercard
- Продолжительность акции: неограниченно
Как получить бонус?
Откройте студенческий счет G2.2 и получите бонус в размере 350 чешских крон при предъявлении действительной карты ISIC, выданной в Чешской Республике.
Акция действительна для студентов в возрасте до 26 лет.
Česká spořitelna
- Все типы счетов
- Размер бонуса: неограниченный
- Карта: Visa
- Продолжительность акции: неограниченно
Как получить бонус?
Все новые и существующие клиенты могут воспользоваться дисконтной программой Moneyback в своем мобильном банке, которая сэкономит им до нескольких тысяч крон в год.
Они просто выбирают скидки у торговых партнеров в своем мобильном телефоне и ежемесячно получают на счет вознаграждение от покупки за совершенный платеж по карте.
Только в прошлом году более 800 000 клиентов ČS воспользовались Moneyback и получили за это в среднем 4004 чешские кроны.
Источник: e15.cz
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