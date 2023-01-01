Работник Национального театра погиб в центре Праги при падении с большой высоты. Виновного нашли

Рано утром 18 апреля криминалисты прибыли на улицу Диваделна, где обнаружили мертвого мужчину. Выяснилось, что 48-летний сотрудник Национального театра упал с большой высоты. Поскольку было подозрение, что в падении виноват еще один человек, за дело взялись следователи отдела убийств. В тот же день они арестовали подозреваемого мужчину.
Ему предъявили обвинение не в убийстве, а в ограблении. Что именно произошло, полиция не разглашает. Ссылаясь на неназванные источники, телеканалы Blesk и Nova сообщили, что подозреваемый споткнулся или толкнул упавшего мужчину, когда тот опирался на перила на галерее Новой сцены Национального театра, что, по всей видимости, и способствовало трагедию.
«Следователи предъявили 28-летнему мужчине обвинение в особо тяжком преступлении — грабеже, за которое ему грозит до 18 лет тюрьмы. Они также подали ходатайство о взятии его под стражу», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.
Национальный театр сообщил, что погибший был заведующим проекционной будкой Новой сцены. Работники театра выразили соболезнования близким и сожаление по поводу смерти своего многолетнего сотрудника.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook