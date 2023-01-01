Работник Национального театра погиб в центре Праги при падении с большой высоты. Виновного нашли

Полиция предъявила 28-летнему мужчине обвинение связи с гибелью сотрудника Пражского национального театра. Работник театра погиб 18 апреля после трагического падения с галереи здания Новой сцены Национального театра в Праге.

Рано утром 18 апреля криминалисты прибыли на улицу Диваделна, где обнаружили мертвого мужчину. Выяснилось, что 48-летний сотрудник Национального театра упал с большой высоты. Поскольку было подозрение, что в падении виноват еще один человек, за дело взялись следователи отдела убийств. В тот же день они арестовали подозреваемого мужчину.

Ему предъявили обвинение не в убийстве, а в ограблении. Что именно произошло, полиция не разглашает. Ссылаясь на неназванные источники, телеканалы Blesk и Nova сообщили, что подозреваемый споткнулся или толкнул упавшего мужчину, когда тот опирался на перила на галерее Новой сцены Национального театра, что, по всей видимости, и способствовало трагедию.

«Следователи предъявили 28-летнему мужчине обвинение в особо тяжком преступлении — грабеже, за которое ему грозит до 18 лет тюрьмы. Они также подали ходатайство о взятии его под стражу», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

Национальный театр сообщил, что погибший был заведующим проекционной будкой Новой сцены. Работники театра выразили соболезнования близким и сожаление по поводу смерти своего многолетнего сотрудника.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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