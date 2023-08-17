Чешский суд экстрадирует украинца во Францию для судебного разбирательства

После задержания Браиловский был доставлен в Региональный суд в Пльзене. Этот суд рассматривал вопрос о его экстрадиции во Францию. Однако председатель суда Павел Файт решил отложить решение: ему потребовалась дополнительная информация по делу. Браиловский оставался под стражей.





«Нам нужно больше деталей о преступлениях, о которых говорится в ордере на арест», — заявил Файт.





Недавно суд получил недостающие сведенья.





«На основании этой информации мы имеем более полное представление о причастности запрашиваемого лица к преступной деятельности и незаконности его действий. Из них мы можем сделать вывод об обоснованном подозрении в его причастности к незаконной сделке», — пояснил председатель палаты.





Из документов французской прокуратуры следует, что все началось с осмотра легкового автомобиля Opel на автостраде близ Бордо в ноябре 2021 г. Тогда полицейские обнаружили в тайнике в двойном дне багажника более 180 тыс. евро наличными.





Сначала водитель утверждал, что это кредит от его семьи на планируемую покупку недвижимости в Германии. Позже он подтвердил показания своего отца, что именно Брайловский дал им деньги на покупку автобуса в Испании. Так якобы и оказалось, однако ни один из них не смог предъявить ни одного документа или какой-либо конкретной информации о планируемой хозяйственной операции, цитирует Файт материалы французской стороны. В другом отрывке следователи описывают, как позже пара курьеров пыталась использовать предоставленные ими документы для доказательства законного происхождения денег, утверждая, что акционер украинской компании одолжил Браиловскому деньги на покупку автобуса.





«Однако нотариально заверенные справки датированы двумя месяцами позже момента их составления. Анализ изъятых купюр показал, что они поступили из Испании, а не из Украины», — отмечает французская полиция. Еще одним доказательством являются данные мобильного телефона, которые свидетельствуют о том, что пара курьеров поддерживала связь с украинцем и занималась получением 220 000 евро в Амстердаме.





«Это подтверждает, что Брайловский играл важную роль в мошенническом обороте крупных денежных сумм на территории Европейского Союза и что он был соучастником», — заключила французская прокуратура. Сам Браиловский заявил суду, что не согласен на свою экстрадицию во Францию. «Я не понимаю, в чем я виноват. Я передал деньги, чтобы купить автобус в Испании. Что было потом, я не знаю», — пожал он плечами во время допроса в зале суда. Он подал жалобу на свою экстрадицию, решение по которой будет принимать Высший суд Праги.











420on рекомендует:





Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz















420on рекомендует:

Следите за новостями Чехии в соцсетях:



