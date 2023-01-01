Чешский президент раскритиковал демонстрацию в Брно из-за смерти молодого цыгана

Президент Петр Павел не считает хорошей идеей организованную в Брно демонстрацию из-за гибели цыгана, который был смертельно ранен украинцем во время драки. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, важно, чтобы полиция расследовала нападение без внешнего давления и чтобы виновный был наказан. На субботнем митинге в память о погибшем прозвучали высказывания, направленные против украинцев.

Петр Павел подчеркнул, что к делу нужно относиться «с холодной головой», но, по его словам, эмоции кипят со всех сторон. Необходимо однозначно осуждать любой акт подобного насилия и при этом тщательно расследовать, что произошло на самом деле, заявил президент. «Есть некоторые обстоятельства, которые говорят о том, что это не было черно-белым, что нам нужно иметь четкую картину. Но это никоим образом не отменяет того факта, что было убийство. Должны быть четкие последствия, вплоть до наказания», — добавил он.

По словам президента, необходимо не обобщать и не превращать вопрос в национальную или расовую проблему. Он сказал, что не считает демонстрацию, созванную цыганской общиной в Брно, хорошей идеей. «Потому что некоторые заявления не помогли ни цыганской общине, ни объективному взгляду на ситуацию», — сказал он.

Ракушан сказал в последующем обсуждении в CNN Prima News, что необходимо доказать жителям Чехии, что полиция способна защитить их от преступников. По его словам, виновный должен быть наказан, кем бы он ни был, и сотрудники полиции работают профессионально. Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) добавил, что политики не должны пользоваться ситуацией и разжигать ненависть в обществе. По словам вице-спикера Палаты депутатов Клары Досталовой, реакция правительства должна была быть более быстрой, чтобы у людей не возникло ощущения, что какая-то группа людей ущесляется.

В субботу на прошлой неделе перед фейерверком на фестивале Ignis Brunensis возле Брненской плотины 37-летний гражданин Украины после ссоры в трамвае нанес ножевые ранения двум мужчинам. Цыганский юноша скончался в больнице. Событие вызвало возмущение и антиукраинскую реакцию у части цыганской общины. Полиция задержала подозреваемого на месте, а во вторник суд отправил мужчину под стражу.

В субботу, 17 июня, в центре Брно собралось около 1 000 человек. Первоначально объявленный митинг в память о погибшем превратился в антиправительственную демонстрацию. Некоторые люди также критиковали подход кабмина к украинским беженцам. Они скандировали, например, «Они нам здесь не нужны» и призывали мужчин вернуться в Украину воевать.

Источник: ceskenoviny.cz

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