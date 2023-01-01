Водитель жестоко избил велосипедиста — того спас шлем

Когда ошарашенный велосипедист потянулся за мобильным телефоном, чтобы сфотографировать номерной знак автомобиля, водитель снова набросился на него и несколько раз ударил.

Велосипедный шлем может пригодиться не только при падении с велосипеда. 42-летний чешский велосипедист убедился в этом на прошлой неделе, когда на него напал водитель автомобиля Škoda Octavia в районе Ржечковице. Велосипедист получил несколько ударов по голове, и только шлем спас его от более серьезных травм.

«Велосипедисту на улице Коларжикова посигналил водитель легкового автомобиля Škoda Octavia серебристого цвета, который выезжал с прилегающей парковки. Мужчина на велосипеде остановился и хотел узнать, что случилось, но водитель, ничего не сказав, вышел из машины, подошел к нему и ударил кулаком в лицо. Велосипедист получил около десяти ударов, после чего из машины вышла женщина и сказала агрессору остановиться», — описала инцидент пресс-секретарь полиции Андреа Цейнкова.

Когда потрясенный велосипедист достал свой мобильный телефон, чтобы сфотографировать номерной знак машины, водитель снова набросился на него и нанес еще несколько ударов.

«Велосипедист обратился за медицинской помощью, но, к счастью, получил лишь незначительные травмы, возможно, благодаря шлему, который был на нем. В любом случае полицейские сейчас расследуют это дело и будут рады любой дополнительной информации от любых свидетелей описанного инцидента по телефону 158», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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