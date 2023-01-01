Улица Конева в Праге будет переименована в улицу Хартига

​Улица Конева в Праге 3 скоро будет переименована. В понедельник, 19 июня, пражские советники утвердили, что с октября улица будет носить имя первого мэра Жижкова Карела Хартига и называться Hartigova. Жителям придется поменять свои документы.

Предложение о переименовании улицы Конева (Koněvova ulice) было одобрено депутатами совета Праги 3 в прошлом году. Оно также было рекомендовано муниципальной комиссией по краеведению.

Переименование улицы означает, что местные жители должны будут заменить свои документы. Предприятия также понесут расходы.

Административная сложность была одной из причин, по которой большинство местных жителей отклонили переименование в ходе прошлогоднего опроса. Замена удостоверений личности будет бесплатной, и у людей будет шесть месяцев, чтобы сделать это. Замена документов затронет около 5 000 человек.

Маршал Конев был командующим 1-м Украинским фронтом во время Второй мировой войны, который принимал участие в освобождении Праги в мае 1945 года. Однако он также участвовал в подавлении восстания 1956 года в Венгрии, а также был вовлечен в так называемый Второй Берлинский кризис, который привел к строительству Берлинской стены и разделению города.

Карел Хартиг (1833–1905) был старостой района Краловске-Винограды, а после разделения городского района — первым старостой Жижкова.

Источник: novinky.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

— Telegram

— Facebook

— Instagram