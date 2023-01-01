В Праге двое полицейских помогли новорожденному появиться на свет

Вместо того чтобы ловить преступников, двое полицейских из Праги получили необычный опыт, помогая принять роды. Стечение обстоятельств привело их в одну из квартир жилого дома на Летне после звонка в службу 911. Мать уже была в контакте со скорой помощью, и под присмотром стражей порядка вскоре на свет появился здоровый мальчик.

В субботу двое полицейских отправились с необычной миссией на улицу Добровскего на Летне. Из квартиры в одном из многоквартирных домов 29-летняя будущая мать звала на помощь.

«Они быстро достали из машины рюкзак первой помощи и позвонили соседям в доме, из которого слышались женские стоны. Женщина оставила дверь в квартиру приоткрытой для патрульных, чтобы они могли пройти прямо в спальню», — рассказал полицейский пресс-секретарь Ричард Хрдина.

Женщина уже была на связи с оператором скорой помощи, который шаг за шагом инструктировал ее, а также прибывший патруль.

«Полицейские предоставили достаточное количество полотенец и в течение нескольких минут помогли отважной матери родить прекрасного здорового мальчика. Согласно инструкции, они сразу же начали щекотать ножки ребенка, и здоровые крики малыша убедили их в том, что у них действительно все получилось», — сказала Хрдина.

Затем новорожденного завернули в полотенца, чтобы сохранить тепло, после чего прибыл врач со скорой помощью. Он забрал мать и мальчика. Вместе с медиками прибыл и отец, который отсутствовал при родах, так как жена отправила его с первым ребенком к бабушке.

«Мальчика назвали Луи, и мы надеемся, что, возможно, однажды он пополнит наши ряды», — заключил Хрдина.

Источник: novinky.cz

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