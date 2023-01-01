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В пражском парке Летна изнасиловали женщину

В пражском парке Летна изнасиловали женщину

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 июня
12:05
1795
Пражская полиция с выходных расследует дело об изнасиловании женщины в Летенских садах. Следователи ищут преступника.

В пражском парке Летна изнасиловали женщину

Предполагается, что изнасилование произошло в субботу около полуночи. «Я могу подтвердить, что криминалисты изучают это дело, но, чтобы не ставить под угрозу расследование, мы не будем в данный момент разглашать никакой дополнительной информации», — сказал пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина.

Пресс-секретарь также не захотел уточнить возраст жертвы. Он сказал только, что это взрослая женщина.

По данным CNN Prima News, информация о преступлении появилась в закрытой группе Facebook Letenská parta.

«Я делюсь этим, потому что это была близкая подруга моей подруги и это нас сильно потрясло», — говорится в посте, который быстро распространился. — Я хотела бы призвать всех, кто видел человека, ведущего себя подозрительно после полуночи в районе Летны или где-то в районе Штефаникова и Чехова мостов, обратиться в полицию».

Плохое освещение в парке

Один из участников группы отметил, что это не первый случай в Летенских садах. «Лестница и дорожка в парке освещены очень плохо или вообще не освещены. Если у нас нет возможности содержать охранника, то освещение дорожек в парке, надеюсь, не потревожит рыб во Влтаве или постояльцев гостиниц, расположенных через дорогу. Это произошло уже не первый раз, и мысль о том, что этот случай не будет последним, вызывает у меня абсолютный ужас», — написал один из пользователей в частной группе Facebook.

Ян Чижинский, староста Праги 7 и депутат городского совета Праги, также ответил на это сообщение. «Полиция расследует это дело, все произошло немного по-другому, полиция ничего не недооценивает, и я тоже», — сказал Чижинский. Он сказал, что, если будет установлено, что изменение освещения может помочь, он потребует принять меры.

«Я очень сожалею о случившемся, полиция принимает меры, и мы оценим их на следующей неделе», — сказал Чижинский и пожелал скорейшего выздоровления женщине, подвергшейся нападению.

Источник: novinky.cz

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