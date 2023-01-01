Экологические экстремисты бесчинствовали по всей Европе прошлой ночью: в Брно повредили шины у 50 автомобилей

Группа климатических экстремистов Tyre Extinguishers в ночь на 20 июня повредила шины более 600 автомобилей в девяти европейских странах, включая Чешскую Республику. Группа утверждает, что это скоординированная кампания с целью привлечь внимание к загрязнению окружающей среды, вызванному большими внедорожниками.

Экологические экстремисты сдули больше всего шин во французском городе Тулуза (146 автомобилей) согласно их аккаунту в Твиттере. Еще 100 автомобилей были повреждены в Барселоне и 60 - в Болонье. 50 автомобилей также были повреждены в Берлине и Брно. Другими европейскими городами, где активисты оставили свой след, были Дублин, Гаага, Париж, Цюрих, Манчестер.

Tyre Extinguishers описывают себя как международную группу без лидера. После сдувания шин автомобиля они оставляют за щетками стеклоочистителя листовку с информацией о случившемся, якобы для безопасности владельца.

Цель организации — «сделать владение внедорожниками в городах невозможным».

«Нас беспокоят внедорожники. Мы не повреждаем автомобили для инвалидов и рабочие автомобили, используемые, например, в строительстве, снабжении, скорой медицинской помощи и лесном хозяйстве. В остальных случаях мы решаем вопрос по своему разумению на месте», — говорят активисты.

«В Брно мы также имеем трагический опыт смерти маленькой девочки, которую три года назад сбил водитель внедорожника при движении задним ходом, потому что не увидел ее», — рассказали члены организации.

В майском интервью DVTV чешский представитель ассоциации сказал, что, хотя личное имущество заслуживает уважения, человеческая жизнь важнее.

Чешский филиал в Твиттере выступает под названием Pořádnou čočku — Tyre Extinguishers. В одном из своих постов он пишет: «Мы не думаем, что сможем убедить нынешних водителей внедорожников отказаться от вождения. Наша цель — сделать их жизнь некомфортной, чтобы в будущем люди поняли, что покупать внедорожник для города не стоит... Мы будем делать назло их владельцам, пока все не поймут, что в городах им не будет покоя».

Активисты уже несколько раз проводили акции в Брно, и каждый раз поднималась большая волна критики. Самая крупная глобальная акция была проведена членами организации Tyre Extinguishers в ноябре прошлого года, когда они за одну ночь сдули шины более чем 900 автомобилей в разных странах мира.

Источник: novinky.cz