Страх перерастает в ненависть. Малоимущие чехи видят в украинцах конкурентов

В Брно похоронили молодого цыгана, чья насильственная смерть вызвала конфликт между украинской и цыганской общинами. Во вторник, 20 июня, на церемонии присутствовали десятки людей. В выходные была проведена поминальная служба, и на ней также прозвучали негативные высказывания в адрес украинцев.

Что влияет на отношение к беженцам из Украины не только среди цыган, но и среди других слоев общества?

Напряженность между двумя меньшинствами в Брно растет с тех пор, как в позапрошлую субботу 23-летний цыган умер от ножевых ранений. Вскоре после инцидента у плотины в Брно полиция арестовала подозреваемого, которого на прошлой неделе суд отправил под стражу. Обстоятельства дела все еще расследуются.

«(Смерть) вызвала большие страсти. Был и национальный мотив, и на следующий день после этого некоторые деятели из среды дезинформации и популистских партий начали комментировать инцидент у плотины», — сказал в подкасте репортер Seznam Zprávy в Брно Томаш Свобода. Он также присутствовал на памятном мероприятии, которое собрало тысячу человек в Театре Яначека в прошлую субботу.

Хотя цыганские организаторы пытались усмирить эмоции, во время памятного собрания звучали словесные нападки на украинских беженцев в Чехии. Свобода также отметил некоторые негативные взгляды среди примерно 10 человек, которых он опросил на месте событий. «Они часто считают, что государство сейчас благоволит украинской общине или что украинцы забирают их рабочие места», — говорит журналист. Но он услышал от участников мероприятия и более резкие высказывания: например, недовольство ростом цен и сложной экономической ситуацией.

Как проходит интеграция?

Украинцы и так составляли значительное меньшинство в стране, но из-за бегства от российского вторжения приехали еще сотни тысяч. По данным Министерства внутренних дел, сейчас в Чешской Республике находится около 300 000 беженцев из Украины.

Аналитик PAQ Research Мартина Каванова подтверждает, что многие люди в Чехии находятся под влиянием экономических факторов. «Это касается не только цыган, но и более бедного населения в целом. Позитивное отношение к приему беженцев меньше, и это связано с опасениями сокращения поддержки со стороны государства. Их также воспринимают как конкурентов на рынке труда и за государственную поддержку», — говорит она.

Бедность, образование и страх перед негативными последствиями — вот основные факторы, влияющие на отношение разных слоев общества к беженцам, считает Каванова. В рамках своей исследовательской серии «Голос украинцев в Чехии» аналитик PAQ Research уже год изучает степень их интеграции.

Какова картина на сегодняшний день? Во многих отношениях Чехия справилась с задачей. «Особенно в начале кризиса беженцев, когда ей удалось быстро предоставить возможность присоединиться к рынку труда. Но прежде всего ей удалось привлечь солидарные домохозяйства», — говорит эксперт, имея в виду инструмент, по которому государство выплачивает пособие людям, размещающим беженцев.

Однако пособие солидарности, а также пособия, выплачиваемые непосредственно украинским беженцам, будут значительно урезаны с июля. По мнению аналитика, некоторые украинцы, скорее всего, окажутся на улице. Но число тех, кто попадет в серую экономику, может увеличиться еще больше.

Помимо отсутствия планирования жилищной поддержки или включения беженцев в стандартную систему социальной поддержки, Каванова видит и другие минусы в подходе государства. Например, она отмечает, что украинцы часто не достигают квалифицированных позиций на рынке труда. По ее словам, проблемой также является отсутствие обучения чешскому языку для детей и взрослых.

Однако если бы украинских беженцев удалось хорошо интегрировать, это оказало бы явное положительное влияние на их сосуществование с чешским населением. «В наших данных мы видим, что поддержка пребывания украинцев сильно связана с воспринимаемым успехом их интеграции на рынке труда и в обществе в целом», — говорит аналитик Мартина Каванова.

Источник: seznamzpravy.cz

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