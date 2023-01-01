Прага продлит скидку на общественный транспорт для социально незащищенных слоев населения и украинцев

Прага продлит действие скидки на проезд в общественном транспорте для людей, получающих пособия для нуждающихся, и для беженцев из Украины.

Первоначально предполагалось, что скидка будет действовать до конца июня этого года, но в случае с нуждающимися помощь будет продлена на год, а в случае с украинцами — до 30 сентября этого года, как было утверждено сегодня городскими советниками. Льготная цена составляет 165 крон за месячный проездной по сравнению с обычной ценой в 550 крон и 444 кроны за 3-месячный проездной, который обычно стоит 1 480 крон.

Скидка для нуждающихся начала действовать в августе 2021 года, а 12 июня прошлого года город распространил ее на беженцев из Украины. Согласно документу, в прошлом году транспортная компания продала 85 392 месячных талона со скидкой и 53 999 трехмесячных талонов, выручив в общей сложности 28,3 млн чешских крон. Заместитель мэра по вопросам транспорта Зденек Гржиб сказал, что сокращение срока действия скидок для украинцев связано с изменениями, которые позволят им с июля подавать заявления на стандартные пособия по материальной нужде.

По словам депутата, причиной продления скидок в таком случае является продолжающаяся неблагоприятная экономическая ситуация, связанная с ростом цен. Льгота была утверждена предыдущим руководством муниципалитета во время изменения тарифов, в результате которого с 1 августа 2021 года билеты на 30 минут подорожали с 24 до 30 крон, а на 90 минут — с 32 до 40 крон. Подорожали и SMS-билеты: 30-минутные билеты подорожали с 24 до 31 кроны, а 90-минутные — с 32 до 42 крон. Это связано с ростом расходов на проезд в общественном транспорте. Цены на месячные и годовые купоны остались неизменными, годовой купон стоит 3 650 крон.

Источник: prazska.drbna.cz

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