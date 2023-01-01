ФОТО: по Праге курсирует трамвай в украинских цветах

Желто-синие трамваи с надписью #standwithukraine, всемирно известным слоганом, выражающим солидарность с Украиной, были представлены в среду на улице Оплеталова в центре Праги заместителем мэра по транспорту Зденеком Гржибом, который также возглавляет наблюдательный совет Пражской транспортной компании (DPP).
Эта акция проводится в рамках присоединения Праги к украинской правительственной платформе по сбору средств под названием UNITED24, через которую можно напрямую поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией.
Для этого на вагонах трамваев размещены QR-коды, с помощью которых можно перечислить финансовые пожертвования.
В мае компания DPP подарила два автобуса городу Николаев. С начала войны компания пожертвовала среди прочего около 20 трамваев, которые направились в Харьков.
Источник: novinky.cz
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