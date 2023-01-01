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ФОТО: по Праге курсирует трамвай в украинских цветах

ФОТО: по Праге курсирует трамвай в украинских цветах

Партнер рубрики:
Новости 420on
21 июня
19:00
695
В течение шести месяцев по улицам Праги в знак поддержки будет курсировать трамвай в украинских цветах. Трамвай впервые отправился в путь по маршруту №22 днем 21 июня.

ФОТО: по Праге курсирует трамвай в украинских цветах

Желто-синие трамваи с надписью #standwithukraine, всемирно известным слоганом, выражающим солидарность с Украиной, были представлены в среду на улице Оплеталова в центре Праги заместителем мэра по транспорту Зденеком Гржибом, который также возглавляет наблюдательный совет Пражской транспортной компании (DPP).

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Эта акция проводится в рамках присоединения Праги к украинской правительственной платформе по сбору средств под названием UNITED24, через которую можно напрямую поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

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Для этого на вагонах трамваев размещены QR-коды, с помощью которых можно перечислить финансовые пожертвования.

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В мае компания DPP подарила два автобуса городу Николаев. С начала войны компания пожертвовала среди прочего около 20 трамваев, которые направились в Харьков.

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Источник: novinky.cz

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