ФОТО: по Праге курсирует трамвай в украинских цветах

В течение шести месяцев по улицам Праги в знак поддержки будет курсировать трамвай в украинских цветах. Трамвай впервые отправился в путь по маршруту №22 днем 21 июня.

Желто-синие трамваи с надписью #standwithukraine, всемирно известным слоганом, выражающим солидарность с Украиной, были представлены в среду на улице Оплеталова в центре Праги заместителем мэра по транспорту Зденеком Гржибом, который также возглавляет наблюдательный совет Пражской транспортной компании (DPP).

Эта акция проводится в рамках присоединения Праги к украинской правительственной платформе по сбору средств под названием UNITED24, через которую можно напрямую поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Для этого на вагонах трамваев размещены QR-коды, с помощью которых можно перечислить финансовые пожертвования.

В мае компания DPP подарила два автобуса городу Николаев. С начала войны компания пожертвовала среди прочего около 20 трамваев, которые направились в Харьков.

Источник: novinky.cz

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