«Украинский трамвай» в первый же день попал в аварию в Праге

Столкновение с легковым автомобилем произошло в первый день работы на маршруте № 22. Но в четверг трамвай снова вышел на рельсы.
«Водитель поврежденного автомобиля поворачивал налево и не уступил дорогу трамваю, с которым столкнулся. В результате ДТП никто не пострадал, а тест на наличие алкоголя дал отрицательный результат. Авария была урегулирована на месте с помощью штрафа», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Трамвай Т3 в украинских цветах был выпущен на линию Пражской транспортной компанией в среду днем. Он будет курсировать по пражским улицам в течение шести месяцев.
Трамвай привлекает внимание к платформе украинского правительства по сбору средств под названием UNITED24, через которую можно финансово поддержать Украину в борьбе с российскими агрессорами.
Источник: novinky.cz
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