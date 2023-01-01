«Украинский трамвай» в первый же день попал в аварию в Праге

Трамвай в украинских цветах, который курсирует в Праге с 21 июня, попал в аварию. «К счастью, это было всего лишь небольшое столкновение, а не диверсия с геополитическим подтекстом», — сказал заместитель мэра Праги по транспорту Зденек Гржиб.

Столкновение с легковым автомобилем произошло в первый день работы на маршруте № 22. Но в четверг трамвай снова вышел на рельсы.

«Водитель поврежденного автомобиля поворачивал налево и не уступил дорогу трамваю, с которым столкнулся. В результате ДТП никто не пострадал, а тест на наличие алкоголя дал отрицательный результат. Авария была урегулирована на месте с помощью штрафа», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Трамвай Т3 в украинских цветах был выпущен на линию Пражской транспортной компанией в среду днем. Он будет курсировать по пражским улицам в течение шести месяцев.

Трамвай привлекает внимание к платформе украинского правительства по сбору средств под названием UNITED24, через которую можно финансово поддержать Украину в борьбе с российскими агрессорами.

Источник: novinky.cz

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