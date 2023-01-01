Мужчина, который повредил шины автомобилей с украинскими номерами, предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении мужчины, который, согласно обвинительному заключению, в прошлом году повредил шины двух десятков автомобилей с украинскими номерами, будет рассмотрено в суде.

Об этом сообщила прокурор Мартина Адамкова из районной прокуратуры Праги 8. По данным уголовного розыска, мужчина, признавшийся в преступлении, нанес ущерб на сумму более 100 000 крон. Ему грозит до трех лет лишения свободы за повреждение чужого имущества, совершенное из-за национальности.

«Обвинительное заключение было подано в окружной суд Праги 8», — сказала Адамкова.

Полиция арестовала мужчину сразу после одного из преступлений в сентябре прошлого года. По данным полиции, с середины апреля прошлого года до начала сентября мужчина с помощью дрели уничтожил 35 шин на двух десятках автомобилей с украинскими номерными знаками. Он повредил шины автомобилей, припаркованных в двух районах Праги так, что они не подлежали ремонту, сообщил ранее пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек. Если суд примет во внимание, что преступление было направлено против определенной национальности, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Полиция рассматривает и другие подобные случаи. В Пльзене в конце марта кто-то поджег три автомобиля с украинскими номерами, а в Праге после антиправительственной демонстрации в марте мужчина ударил автомобиль с украинскими номерами, водитель которого остановился на пешеходном переходе у Национального музея. Полиция расследует это дело, но обвинения пока не предъявлены.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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