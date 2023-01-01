Десятки тысяч украинцев в Чехии из-за изменений в выплате пособий будут искать новое жилье

С 1 июля для украинских беженцев изменятся условия обеспечения жильем. Документ Министерства труда Чехии предупреждает о возможной внутренней миграции.

Мобилизовать возможности для экстренного размещения и, возможно, расширить возможности для возвращения беженцев в Украину. Это два первых совета на ближайшие недели из документа, в котором анализируется возможная ситуация после 1 июля, то есть с момента вступления в силу следующего пакета мер Lex Ukraine, регулирующих среди прочего условия возмещения расходов на проживание для людей с временной защитой.

В документе, подготовленном Министерством труда, говорится о риске того, что из-за изменений десятки тысяч военных беженцев будут перемещаться по стране и могут потерять свое временное жилье.

«Существует риск массовой нехватки жилья, вывода беженцев без жилья в центры, особенно в Прагу, массового отъезда обратно в Украину. Влияние ситуации могут ощутить муниципалитеты», — подчеркивается в документе, который был подготовлен в качестве основы для июньского заседания правительственной коалиции.

Число украинских беженцев, которые начнут искать новое жилье или перемещаться по стране, может составить от 38 000 до 50 000 человек.

«Не все из них смогут найти новое жилье, не в последнюю очередь потому, что рынок жилья во многих местах раздут: предложений мало, арендная плата и цены на общежития для беженцев очень высоки. В то же время у некоторых беженцев сократятся доходы от пособий», — объясняет документ суть проблемы.

Представители неправительственных организаций, а также Клара Шимачкова-Лауренчикова, уполномоченный правительства Чехии по правам человека и национальный координатор по адаптации и интеграции беженцев из Украины, подтвердили изданию Seznam Zprávy, что у большого количества военных беженцев могут возникнуть проблемы с поиском жилья.

«Признаюсь, что я смотрю на период после 1 июля с беспокойством и тревогой. Мы пытаемся сделать все возможное в рамках утвержденного закона, чтобы изменения не были такими значительными», — говорит национальный координатор.

Согласно документу, волна беженцев направится в основном в столицу. По словам Магды Фальтовой, директора Ассоциации по интеграции и миграции, Центральный вокзал Праги, в частности, станет естественным миграционным центром.

«Мы этого ожидаем. Через центральный вокзал прошло много людей, там до сих пор находятся волонтеры, предлагающие поддержку. Движение туда — естественная тенденция в кризисных ситуациях», — говорит директор.

При этом она объясняет, что очень трудно предсказать, чем обернется изменение в обеспечении беженцев жильем с государственной поддержкой.

«Мы обеспокоены, в то же время это все оценки, реальность неизвестна даже нам. Мы думаем, что у некоторых людей еще есть какие-то финансы, поэтому они смогут позволить себе первые арендные платежи», — говорит Магда Фальтова. Она добавляет, что опасается возвращения палаточных городков.

«Мы стараемся этого не допустить. Но на всякий случай важно предусмотреть возможность экстренного размещения. В сотрудничестве с министром образования Беком (STAN) я попросила ректоров университетов рассмотреть возможность того, что нам может понадобиться использовать возможности размещения в университетах на время начала действия правового регулирования и в летние месяцы», — отвечает на опасения Клара Шимачкова-Лауренчикова.

Бланка Толларова, старший научный сотрудник Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, предупреждает, что в сложной ситуации окажутся так называемые смешанные семьи беженцев.

Это семьи, в которых одни члены принадлежат к так называемым уязвимым группам и имеют право на получение финансируемого государством жилья в чрезвычайных ситуациях с июля, а другие потеряют это право с июля.

На это указывает и вышеупомянутый документ Министерства труда и социальных вопросов: «Семьи находятся под угрозой разрыва из-за жилья: среди населения около 60% семей состоят как из уязвимых, так и из неуязвимых лиц. Если арендодатель не заключит договор с неуязвимым лицом, семье придется либо разделиться, либо переехать».

Магда Фальтова также отмечает, что до этой недели было не совсем ясно, какой объем финансовой поддержки будет доступен с июля. «Информация поступает недостаточно заблаговременно, чтобы люди могли принимать взвешенные решения о жилье», — говорит она.

«Несколько недель назад Министерство труда разослало письмо владельцам квартир, получающим пособие солидарности, в котором говорилось о грядущих изменениях», — говорит Клара Шимачкова-Лауренчикова.

Источник: seznamzpravy.cz

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