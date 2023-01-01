Не дайте ему испугаться — полицейские в Брно спасли малыша из раскаленного автомобиля

​Патрули муниципальной полиции в Брно помогли женщине освободить из раскаленной солнцем машины ее годовалого сына. Свидетель позвонил по номеру 156 с мобильного телефона и попытался помочь своей подруге, попавшей в беду. После того как она вышла из машины, автомобиль неожиданно заблокировался, а ее годовалый сын все еще находился в автокресле.

Женщина сказала полицейским, что у нее нет запасного ключа, поэтому им пришлось искать другое решение.

«Солнце светило на темную машину, поэтому сначала они накрыли кузов брезентом, позаимствованным у скутеров, припаркованных неподалеку. В садике они также попросили одеяло, чтобы затенить ветровое стекло. В то же время они охлаждали весь автомобиль водой. Сотрудники полиции пытались получить доступ к машине с помощью специального набора для вскрытия», — рассказал пресс-секретарь полиции Якуб Ганем.

«Однако стандартная быстрая процедура на этот раз не помогла, так как автомобиль был оборудован особой системой безопасности. Поэтому офицеры в конце концов по согласованию с матерью решили разбить маленькое заднее стекло», — сказал пресс-секретарь.

Затем один из офицеров проинструктировал мать ребенка, чтобы она отвлекла малыша. «Поговорите с ним, не дайте ему испугаться, когда будем разбивать стекло», — сказал полицейский, в то время как его коллега молниеносно разбил окно и через отверстие в сиденье потянулся за ключами.

«Затем машину удалось легко открыть. Хотя ребенок был расстроен и плакал, к счастью, с медицинской точки зрения он был в полном порядке. Машина получила лишь незначительные повреждения», — сказал Ганем.

Мать, добавил он, была очень благодарна патрульным за вмешательство и даже перезвонила, чтобы поблагодарить их. Затем она приложила объяснение из сервиса, где ей сказали, что проблема с бесключевой разблокировкой была вызвана неисправностью сенсорных датчиков.

Сотрудники предупреждают, что в теплые дни температура внутри автомобиля может мгновенно подняться на десятки градусов, а условия внутри без преувеличения могут быть смертельно опасными. При воздействии прямых солнечных лучей риск резко возрастает, а время для своевременного вмешательства сокращается.

Источник: novinky.cz

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