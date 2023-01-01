ВИДЕО: со страшной силой ударился лицом o землю. Мужчина упал с общественного самоката в Праге

Сотрудники городской полиции Праги опубликовали в своих социальных сетях кадры с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина едет на самокате. Переезжая с трамвайной полосы на тротуар, мужчина не справился с управлением на большой скорости. Парамедики доставили его в больницу.

По словам представителя полиции, опасная поездка 33-летнего мужчины на общественном самокате привела к травмам, из-за которых пострадавшего пришлось везти в больницу.

«Сотрудники полиции зафиксировали его в стабильном положении и следили за показателями жизненно важных функций до прибытия скорой помощи», — сообщила пресс-секретарь Ирена Сейфертова на странице пражских полицейских в Facebook.

Пражские полицейские каждый день сталкиваются с правонарушениями, связанными с ездой на общественных самокатах. «Дети без шлемов, несколько человек на одном самокате, езда по тротуару или в нетрезвом состоянии. Нарушений немало», — сказала представитель полиции.

«Превышение скорости может стать серьезной проблемой. Пожалуйста, думайте о себе и будьте внимательны к своему окружению», — заключила Сейфертова.

Источник: novinky.cz

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