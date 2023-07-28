Новый пешеходный мост от Голешовице до Карлина откроется сегодня
28 ИЮЛЯ 2023
09:27
856
Пешеходы и велосипедисты теперь смогут сократить свой путь из Голешовице в Карлин через остров Штванице. Сегодня в полдень в Праге будет открыт новый пешеходный мост длиной 300 метров, соединяющий эти две части города.
Первоначально планировалось, что мост стоимостью около 300 млн крон будет открыт в феврале этого года. Однако сроки были перенесены из-за трудностей, возникших при строительстве, поскольку рабочие столкнулись с более сложными, чем ожидалось, геологическими условиями в навигационном канале. Автором проекта является архитектор Петр Тей.
Пешеходный мост Штваницка станет 20-м пражским мостом через всю ширину Влтавы. Он начинается на Голешовицком берегу Влтавы на Бубенечской набережной перед воротами Голешовицкого рынка. В Карлине на Роганской набережной он соединяется с велосипедной дорожкой, ведущей вдоль барьера от наводнений. Протяженность пешеходного моста между Карлином и Штванице составляет 38 метров, между Штванице и Голешовице — 149 метров, а также 70 метров над островом Штванице.
Впервые конкурс на строительство пешеходного моста, соединяющего Карлин и Голешовице, был объявлен Прагой 7 в 1999 году. Однако победивший проект стал нецелесообразным из-за изменений в мерах по защите от наводнений после разрушительного наводнения 2002 года. Нынешний пешеходный мост подготовлен к угрозе паводка. Он может быть поднят на высоту до трех метров, что выше уровня воды, достигнутого в 2002 году.
Источник: ceskenoviny.cz
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
29 ИЮЛЯ 2023
12:00
223
29 ИЮЛЯ 2023
07:25
649
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
29 ИЮЛЯ 2023
12:00
223
29 ИЮЛЯ 2023
07:25
649
28 ИЮЛЯ 2023
20:31
1781
28 ИЮЛЯ 2023
17:30
359
28 ИЮЛЯ 2023
16:30
664
28 ИЮЛЯ 2023
15:50
538
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.