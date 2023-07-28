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Сердечные приступы у пассажиров стали причиной экстренных посадок самолетов в Праге

Анастасия Князева
28 ИЮЛЯ 2023
15:30
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В Праге за два последних дня произошли две внеплановые посадки самолетов, вызванные сердечными приступами у пассажиров. Один из инцидентов произошел в среду, когда рейс из Белграда в Лондон был перенаправлен в аэропорт Рузине из-за сердечного приступа, который привел к смерти женщины. Во вторник самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Амстердама в Стамбул, также вынужден был приземлиться в Праге из-за проблем со здоровьем у пассажира.
«После приземления пассажир был передан врачам скорой помощи», — сообщил пресс-секретарь аэропорта Михал Прохазка порталу iDNES.cz. Он не уточнил пол пассажира.
 
 Обстоятельства инцидента, произошедшего в среду, изучает иностранная полиция. «Точные детали того, как произошел этот несчастный случай, пока не установлены. Нет никаких признаков того, что иностранное государство причастно к произошедшему», — сообщил представитель иностранной полиции Йозеф Урбан. По его словам, медицинский персонал начал реанимацию сразу после посадки самолета. «Несмотря на все усилия, реанимация не увенчалась успехом. Впоследствии врач был вынужден констатировать смерть», — добавил Урбан.
 
 За последние годы в пражском аэропорту произошло несколько аварийных посадок с разными причинами. Например, в конце прошлого года самолет, выполнявший регулярный рейс из Бирмингема в Бухарест, совершил посадку в Праге, потому что у одной из пассажирок начались роды и на борту родился мальчик. Примерно три недели до этого рейс авиакомпании easyJet из Польши в Великобританию был перенаправлен в Прагу из-за подозрения на наличие взрывного устройства на борту. Однако пиротехническая экспертиза не выявила опасного предмета.

Источник: prazska.drbna.cz

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