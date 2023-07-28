Черепахи из Пражского зоопарка наслаждаются арбузным пиршеством. Это как дать ребенку конфету, говорит смотритель
28 ИЮЛЯ 2023
19:03
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Пражский зоопарк каждую среду в течение всего лета готовит для своих черепах арбузный пир. Веселятся и получают удовольствие не только черепахи, но и посетители, которые наслаждаются зрелищем и комментариями смотрителей зоопарка.
«Мы проводим кормление, чтобы показать посетителям черепах и убедить их в том, что черепаха такая же умная, как лошадь, кошка, человек, собака. Конечно, и сами черепахи, и я получаем от этого удовольствие», — говорит Наташа Веленска, главный смотритель Пражского зоопарка.
Арбузы — настоящий деликатес для этих рептилий.
«Они получают арбузы только раз в неделю и в течение всего лета. Для них это деликатес. Это примерно то же самое, как если бы вы побаловали себя мороженым или дали ребенку шоколадку», — пояснила она.
Основной пищей черепах летом остаются трава и измельченное сено, которые они круглогодично получают в своих помещениях в павильоне.
У черепахи очень легко определить наличие лишнего веса. «Когда она хочет спрятаться в панцирь, у нее на животе появляются “шины”, как у нас на животе. Поэтому, когда она заползает в панцирь, большие “шины” торчат наружу», — сказала старший смотритель.
Слоновые и гигантские черепахи могут весить до 300 кг, но для достижения такого веса им может потребоваться до 200 лет. «Самая тяжелая черепаха у нас — Эберхард, он весит около 235 кг», — рассказывает Веленска.
При этом Эберхард не только самая тяжелая черепаха, но и самая старая. Это также делает Эберхарда самым старым животным Пражского зоопарка — ему около 100 лет.
Всего в Пражском зоопарке насчитывается тринадцать черепах: десять самцов и три самки. Тропическая жара последних недель для них идеальна. «Когда им нужно охладиться, они обычно идут в тень или внутрь павильона к бассейну, который они очень любят», — пояснила главный смотритель.
Источник: novinky.cz
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Арбузы — настоящий деликатес для этих рептилий.
«Они получают арбузы только раз в неделю и в течение всего лета. Для них это деликатес. Это примерно то же самое, как если бы вы побаловали себя мороженым или дали ребенку шоколадку», — пояснила она.
Основной пищей черепах летом остаются трава и измельченное сено, которые они круглогодично получают в своих помещениях в павильоне.
У черепахи очень легко определить наличие лишнего веса. «Когда она хочет спрятаться в панцирь, у нее на животе появляются “шины”, как у нас на животе. Поэтому, когда она заползает в панцирь, большие “шины” торчат наружу», — сказала старший смотритель.
Слоновые и гигантские черепахи могут весить до 300 кг, но для достижения такого веса им может потребоваться до 200 лет. «Самая тяжелая черепаха у нас — Эберхард, он весит около 235 кг», — рассказывает Веленска.
При этом Эберхард не только самая тяжелая черепаха, но и самая старая. Это также делает Эберхарда самым старым животным Пражского зоопарка — ему около 100 лет.
Всего в Пражском зоопарке насчитывается тринадцать черепах: десять самцов и три самки. Тропическая жара последних недель для них идеальна. «Когда им нужно охладиться, они обычно идут в тень или внутрь павильона к бассейну, который они очень любят», — пояснила главный смотритель.
Источник: novinky.cz
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