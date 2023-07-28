В Праге 29 и 30 июля закрыт участок метро на линии С

На затронутом участке пассажиры могут воспользоваться альтернативной трамвайной линией XC. Об этом Пражская транспортная компания сообщила на своем сайте.

Временный трамвайный маршрут проходит от остановки на улице Оплеталова перед Главным железнодорожным вокзалом через остановки Masarykovo nádraží, Bílá labuť, Vltavská, Strossmayerovo náměstí, Výstaviště и обратно.

На этом же маршруте пассажиры могут воспользоваться линией 36. У станции метро Vltavská остановка будет располагаться на подходе к Hlavkův most.

К ремонту потолочного перекрытия на станции метро Florenc компания приступила весной прошлого года, работы должны быть завершены к концу 2026 года. В прошлый раз метро закрывали по этой причине в середине месяца.









