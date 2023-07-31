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Беженцы из Украины и ВИЧ в Чехии: новый взгляд на статистику

Анастасия Князева
31 ИЮЛЯ 2023
14:21
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В Национальной референс-лаборатории подчеркнули, что информация о ВИЧ-инфицированных беженцах из Украины, пребывающих в Чехии с временной защитой, отслеживается отдельно от данных о чешских гражданах и резидентах — иностранцах с долгосрочным пребыванием.
В первом полугодии 2023 года в Чехии было зарегистрировано 133 новых случая ВИЧ-инфекции, это на 19 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Национальная референс-лаборатория по ВИЧ/СПИДу Государственного института здравоохранения (SZU), ситуация остается напряженной из-за продолжающейся войны в Украине.

 Количество заболевших иностранцев, которые на долгий срок остановились в Чехии, возросло на 75 человек, в то время как остальные 58 случаев зафиксированы среди граждан Чехии. Доля заболевших иностранцев составила 56,4%, что является вторым самым высоким показателем за все время наблюдения.  
 
С начала военного конфликта и до конца июня текущего года зарегистрировано 670 ВИЧ-позитивных беженцев из Украины, включая 92 человек в текущем году. Подавляющее большинство из них были осведомлены о своем статусе, получали лечение в Украине и обратились за продолжением терапии в Чехии, как было заявлено в лаборатории.
 
Из 133 новых случаев приблизительно пятая часть уже знала о своей ВИЧ-положительности на основании анализов, проведенных за пределами Чехии. В прошлом году эта доля составила 35,5%. «Большинство новых случаев зарегистрировано в Праге (40,6%) и Южной Моравии (15,8%)», — говорится в сообщении НРЛ.
 

ВИЧ атакует лимфоциты, которые необходимы для иммунитета. Их количество резко снижается примерно в течение шести недель после заражения, после чего ситуация стабилизируется, но затем количество этих клеток снова начинает убывать. Этот процесс может длиться до восьми лет, после чего обычно начинается развитие СПИДа. Без лечения больные умирают в течение нескольких лет. Сегодня инфицированные могут принимать современные препараты, которые практически останавливают прогрессирование болезни, позволяя им вести нормальную жизнь, включая сексуальную, без риска заражения партнера.

С 1985 года и до конца июня текущего года в Чехии было подтверждено 4 499 случаев ВИЧ-инфекции в целом. Из них ВИЧ-инфекция прогрессировала до стадии СПИДа в 849 случаях. Национальная референс-лаборатория зарегистрировала 386 случаев смерти от СПИДа и 203 случая смерти ВИЧ-инфицированных по другим причинам. За первое полугодие текущего года умерло 16 ВИЧ-инфицированных, включая 11 человек, находившихся на стадии СПИДа, и 5 человек от других причин.

Источник: ceskenoviny.cz 

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СПИД Чехия беженцы

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