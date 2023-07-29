Задержаны иностранцы, подозреваемые в нападении на мужчину в центре Праги
31 ИЮЛЯ 2023
14:55
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Рано утром в четверг в центре Праги разразился конфликт, закончившийся серьезными ножевыми ранениями у молодого человека. Сотрудникам Первого отдела пражской полиции уже в течение дня удалось выйти на след иностранцев, подозреваемых в нападении. У одного из них были обнаружены наркотики.
«Спор между мужчинами начался в баре, затем последовала словесная перепалка, переросшая в физическое нападение на жертву», — рассказала пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. Жертва попыталась убежать от нападавших, но те догнали его на улице Длоуга, где один из них использовал разбитую стеклянную бутылку как оружие. 33-летний мужчина с серьезными колото-резаными ранениями был доставлен в больницу.
С учетом характера происшествия дело было передано на рассмотрение криминалистам Первого отдела, которые в тот же день установили личности и местонахождение подозреваемых. «Они вышли на след одного из участников конфликта вскоре после совершения преступления. При обыске у него было обнаружено большое количество кокаина и экстази. В ходе расследования они установили, что этот иностранец пытался отбиться от первоначального нападения и не принимал участия в нанесении ранений», — говорится в пресс-релизе. В связи с этим дело было передано сотрудникам отдела, занимающегося уличной и наркопреступностью, и мужчине было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. В случае признания его виновным ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Преступники, которые приняли непосредственное участие в нападении, были задержаны сотрудниками отдела и помещены под стражу. «Сотрудники уголовного розыска предъявили этим двум мужчинам, 34 и 32 лет, обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, за которые им грозит до 10 лет лишения свободы», — добавила пресс-секретарь.
Источник: prazska.drbna.cz
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