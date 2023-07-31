МВД Чехии планирует продлить срок действия временной защиты для беженцев из Украины

Согласно материалам Министерства внутренних дел, в рабочих группах ЕС существует консенсус относительно продления временной защиты до марта 2025 года. Формально решение о продлении должно быть принято на уровне ЕС до конца октября. «Однако, учитывая временные рамки, ждать официального решения Совета Европейского союза для начала законодательного процесса не представляется возможным», — обосновывают авторы поправки ее сроки.



Чехия предоставила временную защиту примерно полумиллиону беженцев с Украины, около трети из них вернулись обратно. По состоянию на 18 июня этого года визы получили 344 800 человек из Украины, в основном женщины.



По более ранней информации, примерно треть беженцев составляют дети и молодежь до 18 лет, а более двух третей взрослых — женщины. Точное число украинских беженцев, проживающих в настоящее время в Чехии, неизвестно. Чешская Республика приняла наибольшее количество беженцев из пострадавшей от войны Украины на душу населения среди всех стран Центральной и Восточной Европы. По абсолютному числу беженцев Чехия занимает третье место после Польши и Германии.



В настоящее время временная защита подтверждается наличием в документах беженцев так называемой визовой наклейки, которая действует до 31 марта 2024 года. По мнению министерства, процедура выдачи наклейки оправдала себя в этом году, поэтому следующее продление должно быть таким же.



«Учитывая все еще большое количество людей, которых затронет это изменение, предложение предусматривает, что процесс продления временной защиты снова будет разделен на два этапа и более длительный период времени, поскольку невозможно продлить временную защиту всем беженцам за один день. Обязанность по электронной регистрации будет установлена до 15 марта 2024 года и будет включать выбор даты для личного посещения отделения Министерства внутренних дел, где в соответствующем документе будет проставлена визовая отметка, свидетельствующая о предоставлении временной защиты до 31 марта 2025 года. Если иностранец не зарегистрируется к указанной дате или не явится для проставления визовой наклейки после регистрации до конца сентября 2024 года, то срок действия временной защиты истечет», — пояснили авторы поправок.







Следите за новостями Чехии в соцсетях:



