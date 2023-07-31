В Чехии начальник полиции обвиняется в краже товаров из IKEA
1 АВГУСТА 2023
16:20
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Генеральная инспекция начала судебное преследование бывшего начальника полицейского управления района Нове Место в Праге. По данным следствия, Либор Г. подозревается в краже из мебельной сети IKEA.
«В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по факту кражи. Если он будет признан виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы, запрет на деятельность или конфискация имущества», — сказала Ивана Нгуенова, пресс-секретарь Генеральной инспекции сил безопасности.
О том, что Либор Г. был отстранен от службы своим начальством, стало известно еще в марте. Тогда Генеральная инспекция начала расследование этого дела — и предварительные данные убедили руководство пражской полиции отстранить Либора Г. от работы на половину его зарплаты.
Инспекция пока не хочет говорить о том, было ли это разовая кража в IKEA или он совершал эти действия неоднократно. Она также не сообщила, какой ущерб, по ее мнению, нанес полицейский со степенью магистра. Однако, согласно Уголовному кодексу, при наказании в два года лишения свободы, на которую ссылается представитель инспекции, ущерб составляет от 10 000 до 50 000 крон.
Следователи также выясняют, не продавал ли офицер украденные товары на интернет-базарах. Однако с каким результатом — неизвестно.
Компания IKEA тогда подтвердила, что ей известно о случае кражи с участием сотрудника полиции. «В настоящее время мы проводим расследование и не можем комментировать это дело», — сказал Петр Шашек, представитель чешского отделения шведской мебельной сети.
Либор Г. служит в полиции около 18 лет. Согласно его биографии в профессиональной социальной сети, он начал свою карьеру в качестве рядового сотрудника полицейского участка в пражском районе Смихов. Постепенно он дослужился до начальника отдела и окончил университет по специальности «Европейские исследования и государственное управление».
Источник: seznamzpravy.cz
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О том, что Либор Г. был отстранен от службы своим начальством, стало известно еще в марте. Тогда Генеральная инспекция начала расследование этого дела — и предварительные данные убедили руководство пражской полиции отстранить Либора Г. от работы на половину его зарплаты.
Инспекция пока не хочет говорить о том, было ли это разовая кража в IKEA или он совершал эти действия неоднократно. Она также не сообщила, какой ущерб, по ее мнению, нанес полицейский со степенью магистра. Однако, согласно Уголовному кодексу, при наказании в два года лишения свободы, на которую ссылается представитель инспекции, ущерб составляет от 10 000 до 50 000 крон.
Следователи также выясняют, не продавал ли офицер украденные товары на интернет-базарах. Однако с каким результатом — неизвестно.
Компания IKEA тогда подтвердила, что ей известно о случае кражи с участием сотрудника полиции. «В настоящее время мы проводим расследование и не можем комментировать это дело», — сказал Петр Шашек, представитель чешского отделения шведской мебельной сети.
Либор Г. служит в полиции около 18 лет. Согласно его биографии в профессиональной социальной сети, он начал свою карьеру в качестве рядового сотрудника полицейского участка в пражском районе Смихов. Постепенно он дослужился до начальника отдела и окончил университет по специальности «Европейские исследования и государственное управление».
Источник: seznamzpravy.cz
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