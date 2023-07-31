ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии начальник полиции обвиняется в краже товаров из IKEA

Новости 420on
1 АВГУСТА 2023
16:20
33
Генеральная инспекция начала судебное преследование бывшего начальника полицейского управления района Нове Место в Праге. По данным следствия, Либор Г. подозревается в краже из мебельной сети IKEA.
«В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по факту кражи. Если он будет признан виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы, запрет на деятельность или конфискация имущества», — сказала Ивана Нгуенова, пресс-секретарь Генеральной инспекции сил безопасности.

О том, что Либор Г. был отстранен от службы своим начальством, стало известно еще в марте. Тогда Генеральная инспекция начала расследование этого дела — и предварительные данные убедили руководство пражской полиции отстранить Либора Г. от работы на половину его зарплаты.

Инспекция пока не хочет говорить о том, было ли это разовая кража в IKEA или он совершал эти действия неоднократно. Она также не сообщила, какой ущерб, по ее мнению, нанес полицейский со степенью магистра. Однако, согласно Уголовному кодексу, при наказании в два года лишения свободы, на которую ссылается представитель инспекции, ущерб составляет от 10 000 до 50 000 крон.

Следователи также выясняют, не продавал ли офицер украденные товары на интернет-базарах. Однако с каким результатом — неизвестно.

Компания IKEA тогда подтвердила, что ей известно о случае кражи с участием сотрудника полиции. «В настоящее время мы проводим расследование и не можем комментировать это дело», — сказал Петр Шашек, представитель чешского отделения шведской мебельной сети.

Либор Г. служит в полиции около 18 лет. Согласно его биографии в профессиональной социальной сети, он начал свою карьеру в качестве рядового сотрудника полицейского участка в пражском районе Смихов. Постепенно он дослужился до начальника отдела и окончил университет по специальности «Европейские исследования и государственное управление».

Источник: seznamzpravy.cz


420on рекомендует:


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 
кражи Чехия полиция магазины преступность Прага

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
1 АВГУСТА 2023
16:07
1070
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ СОВЕРШАЙ ЭТИХ ОШИБОК! УРОК ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АКЦЕНТА | ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ 9
1 АВГУСТА 2023
13:00
491
ТЕХНОЛОГИИ
НОВАЯ ВОЛНА ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПАСПОРТ В МОБИЛЬНОМ, ДОВЕРЕННОСТЬ И ПОСОБИЕ ОНЛАЙН
1 АВГУСТА 2023
12:09
357
ЭКОНОМИКА
ЗАПОЗДАЛОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «ЗАПРАВЬТЕ ПОЛНЫЙ БАК ДО 1 АВГУСТА, ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ КОАЛИЦИИ», СОВЕТОВАЛА ЧЕШСКИЙ ПОЛИТИК
1 АВГУСТА 2023
11:37
379
ПУТЕШЕСТВИЯ
НОЧНАЯ МАГИЯ ИСТОРИИ: «НОЧЬ ЗАМКОВ» В ЧЕХИИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
1 АВГУСТА 2023
16:07
1070
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ СОВЕРШАЙ ЭТИХ ОШИБОК! УРОК ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АКЦЕНТА | ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ 9
1 АВГУСТА 2023
13:00
491
ТЕХНОЛОГИИ
НОВАЯ ВОЛНА ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПАСПОРТ В МОБИЛЬНОМ, ДОВЕРЕННОСТЬ И ПОСОБИЕ ОНЛАЙН
1 АВГУСТА 2023
12:09
357
ЭКОНОМИКА
ЗАПОЗДАЛОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «ЗАПРАВЬТЕ ПОЛНЫЙ БАК ДО 1 АВГУСТА, ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ КОАЛИЦИИ», СОВЕТОВАЛА ЧЕШСКИЙ ПОЛИТИК
1 АВГУСТА 2023
11:37
379
ПУТЕШЕСТВИЯ
НОЧНАЯ МАГИЯ ИСТОРИИ: «НОЧЬ ЗАМКОВ» В ЧЕХИИ
1 АВГУСТА 2023
11:00
234
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ СТАЛИ ПРИМЕНЯТЬ 3D-ПЕЧАТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
1 АВГУСТА 2023
10:27
74355
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
1 АВГУСТА 2023
10:00
242
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ В ИЮЛЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 5,3 ПРОЦЕНТА
1 АВГУСТА 2023
08:44
968
ОБЩЕСТВО
СКАНДАЛ: МЭР ГОРОДА БРНО ГОТОВА УЙТИ В ОТСТАВКУ ИЗ-ЗА ФОТОГРАФИИ С БЕЛЫМ ПОРОШКОМ
31 ИЮЛЯ 2023
18:50
2648
ЭКОНОМИКА
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ СТРАХОВКУ, ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ КАРТОЧКА VZP ЧЕХИИ? ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
31 ИЮЛЯ 2023
18:34
991
ДОМ И СЕМЬЯ
ВАМ МЕШАЕТ ДЫМ ОТ ГРИЛЯ? АДВОКАТ СОВЕТУЕТ, КАК РЕШАТЬ СПОРЫ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ