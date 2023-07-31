В Чехии начальник полиции обвиняется в краже товаров из IKEA Новости 420on 1 АВГУСТА 2023 16:20 33

Генеральная инспекция начала судебное преследование бывшего начальника полицейского управления района Нове Место в Праге. По данным следствия, Либор Г. подозревается в краже из мебельной сети IKEA.





О том, что Либор Г. был отстранен от службы своим начальством, стало известно еще в марте. Тогда Генеральная инспекция начала расследование этого дела — и предварительные данные убедили руководство пражской полиции отстранить Либора Г. от работы на половину его зарплаты.



Инспекция пока не хочет говорить о том, было ли это разовая кража в IKEA или он совершал эти действия неоднократно. Она также не сообщила, какой ущерб, по ее мнению, нанес полицейский со степенью магистра. Однако, согласно Уголовному кодексу, при наказании в два года лишения свободы, на которую ссылается представитель инспекции, ущерб составляет от 10 000 до 50 000 крон.



Следователи также выясняют, не продавал ли офицер украденные товары на интернет-базарах. Однако с каким результатом — неизвестно.



Компания IKEA тогда подтвердила, что ей известно о случае кражи с участием сотрудника полиции. «В настоящее время мы проводим расследование и не можем комментировать это дело», — сказал Петр Шашек, представитель чешского отделения шведской мебельной сети.



Либор Г. служит в полиции около 18 лет. Согласно его биографии в профессиональной социальной сети, он начал свою карьеру в качестве рядового сотрудника полицейского участка в пражском районе Смихов. Постепенно он дослужился до начальника отдела и окончил университет по специальности «Европейские исследования и государственное управление».



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420on рекомендует: «В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по факту кражи. Если он будет признан виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы, запрет на деятельность или конфискация имущества», — сказала Ивана Нгуенова, пресс-секретарь Генеральной инспекции сил безопасности.О том, что Либор Г. был отстранен от службы своим начальством, стало известно еще в марте. Тогда Генеральная инспекция начала расследование этого дела — и предварительные данные убедили руководство пражской полиции отстранить Либора Г. от работы на половину его зарплаты.Инспекция пока не хочет говорить о том, было ли это разовая кража в IKEA или он совершал эти действия неоднократно. Она также не сообщила, какой ущерб, по ее мнению, нанес полицейский со степенью магистра. Однако, согласно Уголовному кодексу, при наказании в два года лишения свободы, на которую ссылается представитель инспекции, ущерб составляет от 10 000 до 50 000 крон.Следователи также выясняют, не продавал ли офицер украденные товары на интернет-базарах. Однако с каким результатом — неизвестно.Компания IKEA тогда подтвердила, что ей известно о случае кражи с участием сотрудника полиции. «В настоящее время мы проводим расследование и не можем комментировать это дело», — сказал Петр Шашек, представитель чешского отделения шведской мебельной сети.Либор Г. служит в полиции около 18 лет. Согласно его биографии в профессиональной социальной сети, он начал свою карьеру в качестве рядового сотрудника полицейского участка в пражском районе Смихов. Постепенно он дослужился до начальника отдела и окончил университет по специальности «Европейские исследования и государственное управление».Источник: seznamzpravy.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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