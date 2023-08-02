Неутешительные выводы: Правда о доходах преподавателей в Чехии

В 2022 году учителя в детских садах, начальных и средних школах в Чехии зарабатывали в среднем около 48 000 чешских крон брутто в месяц, включая дополнительные выплаты и премии. Это увеличение зарплаты на 900 чешских крон по сравнению с 2021 годом. Однако из-за инфляции их реальный заработок снизился.

Заработок учителей составлял 110% от средней зарплаты в стране. Всего в детских садах и школах работало около 154 тысяч учителей и 6 тысяч преподавателей профессионального образования.





Средняя заработная плата в Чехии в 2022 году составила 40 353 чешских крон, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. Однако из-за роста цен потребительских товаров на 15,1%, реальный доход снизился на 7,5%.





Также было отмечено, что меньше всего зарабатывали учителя, работающие в детских садах. Их средняя зарплата составила 39 579 чешских крон. В государственных детских садах воспитатели получали около 40 072 чешских крон в месяц, тогда как в частных и церковных учреждениях их заработок был на 8 796 чешских крон ниже.









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